(Nota en desarrollo)

Argentina clasificó al Mundial 2027 que se disputará desde el 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027.

La victoria frente a Canadá, este atardecer en el Espacio DAM de Zárate, por 85 a 68, le aseguró por adelantado el pasaporte a la cita mundialista.

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De todos modos, aún tendrá por delante los últimos dos juegos de la ventana, frente a Puerto Rico, el 28 de febrero y contra Bahamas, el 1 de marzo, ambos de visitantes.

De esta manera, Argentina saldó la deuda pendiente, ya que volverá a jugar el Mundial, tras la ausencia en la última cita, a la que no logró clasificar.

Curiosamente, el equipo argentino obtuvo la clasificación el mismo día (29 de noviembre), ocho años más tarde que la vez anterior, cuando venció a Estados Unidos, 80 a 63, en La Rioja y aseguró el boleto a China 2019.

En el plantel argentino no hubo esta vez jugadores bahienses, sí tres auxiliares, como el preparador físico Cristian Lambrecht y los kinesiólogos Paulo Maccari y Leandro Amigo.

Si bien en esta ventana el equipo que dirige Pablo Prigioni no pudo contar con los lesionados Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, más Juan Fernández, el resto estuvo a la altura para reemplazarlos.

Hoy Argentina dominó todo el partido, dominando en los cuartos impares: 25-11 y 27-11, siendo Nicolás Laprovittola y Gonzalo Corbalán los goleadores, ambos con 15 puntos.

“No podíamos jugar de otra manera. No nos importó quiénes teníamos adelante, porque tenemos identidad y trabajamos para eso. Costó. Hubo que esperar, pero va a valer la pena. Hay que valorar mucho el esfuerzo de todo lo que ponen estos chicos. Vienen a trabajar, no les importa el rol y saben el significado que tiene la Selección. Siempre tenemos que jugar como Argentina quiere jugar”, dijo el experimentado Laprovíttola, con la clasificación asegurada.

Además del base y Corbalán, se sumaron con muy buen rendimiento Francisco Caffaro (autor de 10 puntos y 9 rebotes) y José Vildoza (11 unidades, 5 rebotes y 4 asistencias).

El plantel

Los 12 de Argentina que estuvieron en esta última ventana:

Nº1) Francisco Cáffaro

Nº6) Juan Ignacio Marcos

Nº8) Nicolás Laprovíttola

Nº9) Nicolás Brussino

Nº10) Gonzalo Corbalán

Nº11) José Vildoza

Nº15) Carlos Rivero

Nº17) Leonardo Lema

Nº18) Gonzalo Bressan

Nº22) Juan Pablo Vaulet

Nº25) Agustín Cáffaro

Nº44) Alex Negrete