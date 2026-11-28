Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre salió por segunda vez a la ruta, para una triple salida, que comienza esta noche en Venado Tuerto, donde visitará a Centenario, desde las 21, arbitraje de Silvio Guzmán y Guillermo Grondona, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

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El tricolor viene de ganarle como local a Gimnasia y Esgrima La Plata, completando un récord de 4-1 y manteniendo el invicto de local (3-0).

Su rival de turno jugó el doble de partidos, acumulando seis triunfos y cuatro derrotas, de los cuales como locales hicieron 4-3 y de visita, 2-1.

Los dos equipos están entre los tres (junto con Pico) que menos puntos reciben por juego: Villa Mitre, 71,6 y Centenario, 71,9.

Ofensivamente, en tanto, la Villa anota a razón de 80,2 por partido y los santafesinos, 77,5.

Los 10 jugadores

Los 10 jugadores que estarán a disposición de Sebastián Ginóbili durante la gira serán Nº4) Ignacio Alem, Nº5) Segundo Alimenti, Nº6) Emiliano Sombra, Nº7) Manuel Iglesias, Nº8) Javier Bollo, Nº9) Alejo Blanco, Nº10) Federico Harina, Nº11) Jahsim Floyd, Nº12) Bautista Iguacel, Nº14) Álvaro Yarza y Nº16) Lionel Gómez Lepez.

Cómo sigue

Tras este partido, Villa Mitre hará noche en Venado Tuerto y mañana, después del desayuno, viajará a Rosario.

El lunes enfrentará a Provincial (a las 21.30 y se podrá ver por DeporTV) y permanecerá en Rosario hasta el martes, viajando a las 17.30 hacia Armstrong, para visitar a Deportivo Norte, a las 21.

La vuelta al José Martínez será el sábado 12, recibiendo a Ciclista.

Y cerrará el año calendario jugando, de local también, ante Regatas de San Nicolás (jueves 17 de diciembre) y frente a Central Entrerriano (sábado 19).

En tanto, el 2027 lo abrirá el sábado 9 de enero, en casa ante Deportivo Viedma.

Anoche

También por la Conferencia Sur, anoche Ciclista superó a Pico, por 80 a 68.