Estudiantes de La Plata se medirá ante Palmeiras de Brasil en busca de la gloria eterna esta tarde, cuando se enfrenten en la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Centenario de la ciudad uruguaya de Montevideo y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR dirá presente su compatriota Juan Soto.

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*La previa

Estudiantes llega a este encuentro con la ilusión al máximo en búsqueda de un nuevo título continental, luego de eliminar al campeón defensor Flamengo, que era el gran candidato a quedarse con el título, en las semifinales.

En dicha instancia, el "Pincha" igualó sin goles en el global y se impuso en los penales, donde brilló su arquero, el uruguayo Fernando Muslera, quien tapó tres remates de jugadores rivales.

Previamente, los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina sufrieron y mucho para superar la fase de grupos, mientras que en octavos de final vencieron a la Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.

En caso de quedarse con el triunfo, Estudiantes conquistará su quinta Copa Libertadores luego de las conseguidas en 1968, 1969, 1970 y 2009 y alcanzará la línea de Peñarol de Uruguay, para quedar solo por detrás de Independiente (7) y Boca (6).

por cuarta ocasión en su historia y así alcanzar al Flamengo con el más ganador de su país.

Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira sufrieron y mucho en las últimas rondas, ya que en tanto en cuartos de final contra Liga de Quito de Ecuador como en semis frente al Fluminense de Brasil se impusieron en los penales.

Si la balanza finalmente se inclina a favor del Palmeiras, Brasil se convertirá en el país más ganador de la Copa Libertadores.

*Probables formaciones

-Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

-Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

-Estadio: Centenario de Montevideo

-Árbitro: Jesús Valenzuela

-VAR: Juan Soto

-Hora: 17.

-TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium