La Justicia de Bahía Blanca ordenó un allanamiento en una vivienda de Florencio Varela en el marco de una investigación por una defraudación informática cometida por suplantación de identidad de una agencia de viajes.

La medida fue dispuesta por pedido de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia.

Todo nació con una denuncia radicada en julio último, por parte de una persona que accedió a una publicidad de una empresa turística a través de la red social Instagram y solicitó información por WhatsApp sobre una promoción para viajar a Ushuaia.

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En esa conversación, una persona que se identificó como Nicolás le brindó detalles del paquete y lo instó a realizar una transferencia bancaria para acceder a un descuento.

Posteriormente, el damnificado efectuó un segundo envío de dinero en concepto de excursiones y, ante un tercer pedido de fondos destinado a cubrir supuestos seguros, decidió comunicarse directamente con el hotel donde debía alojarse, instancia en la que advirtió que había sido engañado.

Más tarde, el hombre fue contactado por representantes de la agencia de viajes real, quienes le confirmaron que el teléfono utilizado en la maniobra no pertenecía a la firma y que terceros habían empleado el nombre comercial de la empresa con otro número de contacto para concretar la estafa.

El procedimiento en el sur del conurbano fue ejecutado por personal de Cibercrimen Región Interior Sur en un inmueble ubicado en la primera cuadra de la calle Mallorca, en Florencio Varela.

Durante la diligencia se identificó a una mujer y se secuestró un teléfono celular, dispositivo que será sometido a pericias técnicas en busca de elementos de prueba para el avance de la causa.

Consejos

Ante el incremento de maniobras fraudulentas vinculadas a la contratación de paquetes turísticos y alojamientos, se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

- Utilizar aplicaciones y sitios web de empresas reconocidas de viajes y turismo y recurrir a oficinas de turismo o páginas institucionales de los municipios de cada destino.

- Desconfiar de ofertas irreales y presiones: precios muy por debajo de los valores de mercado o exigencias de urgencia para transferir una seña -bajo argumentos como “último lugar” o “el precio vence ahora”- constituyen señales habituales de fraude.

- Verificar la identidad de quien cobra: comprobar que el titular de la cuenta bancaria, el CUIT o la razón social coincidan con la agencia o el establecimiento real.

- Operar dentro de plataformas de las empresas de viajes y turismo: evitar cancelar reservas iniciadas en sitios reconocidos para cerrar supuestos descuentos por WhatsApp o mediante transferencias directas, ya que esa modalidad elimina el respaldo de las plataformas.

- Verificar los anuncios que circulan en las redes sociales a través de páginas web de agencias (cuya creación es más compleja que un aviso en redes) y comparar o googlear las vías de contacto para evitar que sean suplantadas.

- Revisar el sitio web y las condiciones contractuales: verificar que la página utilice protocolo seguro (https), leer en detalle qué incluye el servicio, las políticas de cancelación y si intervienen intermediarios, además de conservar capturas de pantalla de la oferta y el precio publicado.