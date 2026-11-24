Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con una notable actuación de Iván Gómez Lepez (autor de 35 puntos, con 8-12 en triples, 4-5 en dobles y 3-3 en libres), esta noche Pellegrini venció a Espora, 83 a 73, y quedó a una victoria de poder ascender a la LBB Plata.

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El equipo dirigido por Juan Sergio Palumbo se adelantó 2-1 en la serie -al mejor de cinco- por la promoción entre el penúltimo de la LBB Plata y el segundo de la LBB Bronce.

El cuarto juego irá nuevamente en Altense, el próximo viernes, a las 21.

Pelle se abrió camino con la efectividad de Gómez Lepez, quien llevaba 14 de los 18 puntos de su equipo en 6m45 (18-11), con 4-5 en triples y 1-1 en dobles.

La respuesta del albiazul fue mediante Mateo Achor (10 puntos) y Mauro Veliz, estampando un parcial de 10-0 y así pasando al frente 26-22.

De todos modos, Pellegrini siguió liderado por Gómez Lepez, que completó el primer tiempo con 23 unidades.

El crecimiento de Agustín Bianco, más el trabajo de Andrés Almirón, Gastón Chaves y Fabricio Starc para acompañar al hombre gol, le dio ventaja de 10 a Pelle.

No obstante, completando 6-9 en triples de Achor y un parcial de 7-0, el equipo que dirige Topa Carbonell descontó a 4 (64-68). Claro que ahí Pellegrini mostró sus recursos y variantes, estampando un parcial de 13-1 para alejarse 81 a 65 y, finalmente, imponerse 83 a 73.

La síntesis:

Espora (73): A. Miguez (7), M. Véliz (19), M. Achor (21), T. Galant (15), L. Ruiz (6), fi; J. Coronel (1), J. Martínez (4) e I. Costanzo. DT: Leandro Carbonell.

Pellegrini (83): A. Bianco (8), I. Gómez Lepez (35), M. Barrera (3), Francisco Godeas (6), Andrés Almirón (6), fi; J.I. Castro (2), G. Chaves (13), F. Starc (5) y N. Themtham (5). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Espora, 16-22, 39-43 y 57-65.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Pellegrini, 2-1.