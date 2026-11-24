La abogada y escribana Verónica Pérez fue designada al frente de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), tras desarrollar una carrera de casi tres décadas dentro de la gestión pública y el propio organismo previsional.

De acuerdo con la información oficial difundida sobre su nombramiento, Pérez inició su recorrido institucional en la Unidad de Gestión Local (UGL) de San Martín, donde se desempeñó hasta alcanzar el cargo de coordinadora, paso previo a su desembarco en la máxima conducción de la entidad.

Desde el entorno de la obra social remarcaron que su designación representa la llegada de una funcionaria de carrera con conocimiento interno de la estructura administrativa y operativa del PAMI, contando con el respaldo de los trabajadores del organismo y un vínculo de diálogo con las distintas organizaciones sindicales del sector.

Asimismo, subrayaron su cercanía con los afiliados a lo largo de su desempeño territorial en el conurbano bonaerense como uno de los activos centrales para esta nueva etapa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según precisaron las autoridades, la conducción encabezada por Pérez tendrá como prioridad profundizar el proceso de reordenamiento del PAMI bajo los principios de austeridad, transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

En esa línea, el objetivo central de la gestión estará puesto en optimizar la administración de los recursos provenientes de los contribuyentes para garantizar que el presupuesto del instituto se traduzca en una mejora directa de las prestaciones médicas y asistenciales destinadas a los jubilados y pensionados. (con información de NA)