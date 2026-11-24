El riesgo país retomó este martes la senda alcista tras el alivio en el inicio de la semana y el Banco Nación se vio obligado a ajustar en dos oportunidades la cotización oficial del dólar ante un clima financiero adverso.

El indicador soberano saltó a 1.108 unidades, lo que implica un salto de 73 puntos con relación al último cierre. En tanto, el dólar oficial cotiza a $1.560 para la compra y $1.610 para la venta, $ 10 por encima del anterior valor.

Este escenario es consecuencia de un contexto internacional adverso, por caídas en los principales mercados del mundo, a partir de una toma de ganancias luego del fuerte salto de ayer que favoreció las cotizaciones de los bonos argentinos. En la jornada de hoy, los títulos nacionales ceden hasta 1,5%.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En menos de dos horas de operaciones la entidad tuvo que ajustar en dos oportunidades el valor del billete. Arrancó en $ 1.600, sin cambios con relación al cierre, pero enseguida tuvo que ajustar a $ 1.605 y luego a $ 1.610.

El dólar mayorista opera en $ 1.582 y $ 1.591, mientras que el “blue” lo hace a $ 1.670 y $ 1.690 para ambas puntas.

El MEP trepa a $ 1.707 y el Contado con Liquidación supera los $ 1800 para ubicarse en $ 1.807.

La buena noticia viene por el lado de las accione locales, con el MERVAL 2,3% arriba. En cambio, los ADRs en Nueva York operan mixtos. (N/A)