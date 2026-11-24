El Gobierno nacional rechazó acusaciones de uso discrecional de giros de fondos a las provincias y defendió la forma en que distribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

A través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Poder Ejecutivo argumentó que los envíos presupuestarios se ajustan estrictamente a la ley y descartó que la asignación presupuestaria sea utilizada como una herramienta de presión sobre los gobiernos provinciales.

Según los registros oficiales presentados ante el Congreso, los Recursos Tributarios de Origen Nacional (RON) se giran diariamente de manera automática, mientras que los anticipos financieros y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se otorgan únicamente ante pedidos explícitos por emergencias o iliquidez transitoria.

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Así lo manifestó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en su primer informe de gestión ante el Congreso Nacional.

Desde el Ejecutivo señalaron que las partidas extraordinarias, como la línea de anticipos del artículo 124 de la Ley N° 11.672 —que en 2026 habilitó cupos por $400.000 millones mediante los Decretos N° 219 y N° 474—, se distribuyen con criterios técnicos uniformes, tasa del 15% y reintegro en el ejercicio.

“El Gobierno nacional entiende el federalismo como un sistema de responsabilidades claras y de reglas estables. No lo entiende como un esquema de dependencia financiera de las provincias respecto del Tesoro Nacional”, remarcó la Jefatura de Gabinete.

Respecto a la evolución de los fondos, la Secretaría de Hacienda remarcó que las transferencias dependen de la recaudación coparticipable y no de decisiones discrecionales: "La evolución de los recursos de origen nacional transferidos a las provincias responde centralmente al comportamiento de la recaudación de los tributos coparticipables, y no a decisiones de asignación del Poder Ejecutivo Nacional".

Además, el reporte ratificó que la entrega de ATN se encuadra en "los extremos establecidos en el artículo 5° de la Ley N° 23.548", exigiendo la acreditación de desequilibrios financieros o emergencias para su aprobación.