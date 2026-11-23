El powerlifting bahiense volvió a destacarse en el plano internacional, ya que Cristian Matz y Jonathan Rivera tuvieron actuaciones sobresalientes en el Campeonato Panamericano de Powerlifting GPC 2026, disputado en la ciudad brasileña de Camboriú, donde consiguieron títulos y establecieron cinco récords panamericanos.

La gran actuación de los representantes de Bahía tuvo lugar ayer, donde Matz se consagró campeón panamericano en la modalidad deadlift (peso muerto), con una actuación que le permitió establecer tres récords continentales y ratificar su excelente presente deportivo.

Por su parte, Jonathan Rivera también se subió a lo más alto del podio al consagrarse campeón panamericano. Además, consiguió dos récords panamericanos y alcanzó el tercer puesto en la clasificación por coeficiente de la modalidad bench press (fuerza en banco), otro resultado de enorme relevancia en una competencia de nivel internacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El certamen se desarrolló en el gimnasio Irineu Bornhausen de Camboriú y reunió a más de 300 deportistas de Argentina, Brasil, Canadá y Colombia.

El resultado conseguido en Brasil representa un nuevo capítulo en la carrera deportiva de Cristian Matz, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria.

El bahiense tiene 45 años y lleva aproximadamente una década dedicado al powerlifting, a la vez que en su recorrido acumuló títulos locales y nacionales, récords argentinos y participaciones en competencias internacionales.

En octubre pasado había conseguido una doble consagración en el Campeonato Iberoamericano disputado en Villa María, Córdoba, donde se impuso en Powerlifting Raw Classic y también obtuvo el primer puesto en la especialidad individual de peso muerto.

Matz entrena en el gimnasio Óxido, donde funciona el Rodríguez Team, bajo las órdenes de su entrenador José María Rodríguez. Su preparación incluye entrenamientos de lunes a viernes, con sesiones que pueden extenderse hasta una hora y 45 minutos.

En una entrevista publicada por La Nueva antes de viajar a Brasil, había expresado su deseo de seguir creciendo en la disciplina y de poder incorporar una fecha de competencia en Bahía Blanca durante 2027.