Con una convocatoria cercana a los 170 participantes, el atletismo regional le puso punto final a su calendario anual con una multitudinaria jornada en la pista Armando Sensini del Complejo Las Tres Villas.

El Torneo Clausura fue organizado por la Escuela Municipal de Atletismo, con la fiscalización de la Asociación Bahiense de Atletismo y su cuerpo de jueces.

El encuentro reunió a deportistas de distintas edades y niveles, con representantes de Bahía Blanca, Punta Alta, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Suárez y Puan, además de delegaciones que llegaron desde el sur, como San Antonio Oeste, Viedma, Guardia Mitre y Río Colorado.

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Uno de los aspectos destacados de la jornada fue su carácter inclusivo, ya que participaron atletas convencionales, deportistas con discapacidad, representantes de las categorías máster y jóvenes de las divisiones formativas.

También hubo un espacio especial para los más pequeños. Más de 70 niños y niñas de las categorías U8 y U10 participaron de un triatlón recreativo que incluyó carreras de 40 metros llanos, lanzamiento de pelota y salto en largo.

En el plano competitivo, uno de los resultados sobresalientes llegó en los 100 metros llanos para varones mayores, donde Quimey Sosa, representante de la Escuela Municipal, se impuso con un registro de 10.6 segundos. El segundo puesto fue para su compañero Ramiro Calvo, con 10.9, mientras que Juan Bustamante, de Puan, completó el podio con 11.1.

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En la prueba de la milla, Joaquín Odriozola (FOCUS) se quedó con el primer lugar entre los mayores, con un tiempo de 4:37.5. Entre los máster se destacó Omar Díaz, mientras que Alejandra Lara fue la ganadora entre las mujeres.

La programación también dejó buenas actuaciones en las pruebas de campo; entre ellas sobresalieron los 37,47 metros de Marcos Yessi en lanzamiento del disco U18 y los 12,38 metros de Santino Ascorti en lanzamiento de bala U16.

Principales resultados

Pruebas de velocidad y mediofondo

-60 metros: Fiorella Baratelli (VRentrena), U12 mujeres, 9.3; Oliver Dries (Laprida), U12 varones, 9.4.

-80 metros: Sofía Mandolesi (Escuela Municipal), U14 mujeres, 11.1; Pedro Fernández (Escuela Municipal) y Bruno Castro (AUPA), U14 varones, 10.7; Delfina Scacheri (Laprida), U16 mujeres, 10.9; Giuliano Amulef (Guardia Mitre), U16 varones, 9.9. En PCD ganó Jerónimo Salazar (EMA).

-100 metros: Quimey Sosa (Escuela Municipal), mayores varones, 10.6; Morena González (EMA), mayores mujeres, 15.6; Joaquín Sequeiros (Luz y Fuerza de Punta Alta), U18 varones, 11.2; Valeria Pratz (Luz y Fuerza de Punta Alta), U18 mujeres, 13.7; Juan Arias, máster varones, 12.7; Vanessa Malandra, máster mujeres, 15.9.

-800 metros: Juan Pablo Molina (Laprida), U18 varones, 2:24.8; Delfina Scacheri (Laprida), U18 mujeres, 2:46.3.

-La milla: Joaquín Odriozola (FOCUS), mayores varones, 4:37.5; Felipe Cruz (Laprida), U18 varones, 5:17.3; Zoe Larios Llanos (Laprida), U18 mujeres, 5:33.1; Omar Díaz, máster varones, 5:26.4; Alejandra Lara, mayores/máster mujeres, 6:19.1.

Salto en largo

-Mayores: Mateo Ledesma (Luz y Fuerza de Punta Alta), varones, 6 metros; Sofía Dietrich (Escuela Municipal), mujeres, 4,35 metros.

-U16: Nahuel Devaux (Escuela Municipal), varones, 5,36 metros; Delfina Scacheri (Laprida), mujeres, 4,37 metros.

-U14: Pedro Fernández, varones, 3,80 metros; Sofía Mandolesi, mujeres, 3,87 metros.

-U12: Jeremías Calvos (Escuela Municipal), varones, 3,47 metros; Juana Santa Olalla (Escuela Municipal), mujeres, 3,11 metros.

Lanzamiento de bala

-Mayores: Franco Banegas (Dorrego), varones, 13,68 metros; Florencia Wirscke (Escuela Municipal), mujeres, 8,20 metros.

-U18: Tiziano Ledesma (Luz y Fuerza de Punta Alta), varones, 12,48 metros; Tiziana Viveros (Escuela Municipal), mujeres, 3,65 metros.

-U16: Santino Ascorti (Escuela Municipal), varones, 12,38 metros; Daisy Liddle (Laprida), mujeres, 8,16 metros.

-Máster +40: Natalia Coronel (Círculo Bahiense de Atletismo Máster), 8,72 metros.

-Máster +50: Silvina Rivero (Círculo Bahiense de Atletismo Máster), 9,39 metros.

Lanzamiento de disco

-Mayores varones: Francisco Cruz, 26,13 metros.

-U18 varones: Marcos Yessi (Escuela Municipal), 37,47 metros.

-Máster varones: Germán Aguirre (Círculo Bahiense de Atletismo Máster), 37,02 metros.

-Mayores mujeres: Florencia Wirscke (Escuela Municipal), 32,25 metros.

-Máster +40: Natalia Coronel, 28,20 metros.

-Máster +50: Silvina Rivero, 26,81 metros.