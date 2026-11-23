La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó hoy al Senado de la Nación que apruebe con urgencia el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con media sanción de Diputados y está próximo a perder estado parlamentario.

"Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes", expresó la CEA a través de una carta abierta dirigida a los legisladores.

En la misiva titulada "Es un soplo la vida… pero el bien permanece", la Comisión Ejecutiva del Episcopado advirtió sobre las consecuencias que provoca el avance de las apuestas en línea entre niños, adolescentes y jóvenes, y cuestionó la falta de tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta.

"Estamos a pocos días de que pueda perder estado parlamentario el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y aún sin tratamiento en el Senado", señalaron los obispos.

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El documento, firmado por el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con las demás autoridades del organismo, sostuvo que la demora legislativa compromete la responsabilidad de los representantes nacionales frente a una problemática que afecta a numerosas familias argentinas.

"Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", expresaron.

Los representantes de la Iglesia alertaron que la expansión de las apuestas en línea tiene consecuencias que van más allá de las pérdidas económicas, al provocar adicciones, deterioro de los vínculos familiares y frustración de proyectos personales.

"Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio", advirtieron.

En uno de los pasajes más enfáticos del documento, los obispos interpelaron directamente a los integrantes de la Cámara alta: "Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes".

La carta también cuestionó que una iniciativa de esas características pueda quedar sin tratamiento parlamentario y sostuvo que la sociedad tiene derecho a conocer la posición de sus representantes frente a la problemática de la ludopatía juvenil.

Finalmente, la Comisión Ejecutiva de la CEA retomó palabras pronunciadas por el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina y recordó que "es un soplo la vida… pero perdura el bien", como una convocatoria a proteger la dignidad humana y priorizar el bienestar de las nuevas generaciones.

El documento lleva las firmas de Colombo; del arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero de la CEA, cardenal Ángel Rossi; del obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, César Daniel Fernández; y del obispo auxiliar de San Isidro y secretario general, Raúl Pizarro. (NA)