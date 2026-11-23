La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan convocó a una movilización para el martes 24 a las 7 frente al establecimiento, en rechazo a 10 despidos y 28 suspensiones de trabajadores que, según el gremio, el Consejo de Administración comenzó a notificar el viernes.

En un comunicado, la delegación sindical informó que desde las 18 del viernes empezaron a llegar por correo electrónico las notificaciones de 10 despidos y 28 suspensiones. Según ATE, la resolución del Consejo lleva las firmas de Mariel Sánchez, César Avellaneda y Jorge Menehem.

La protesta se realizará en el acceso de Combate de los Pozos 1881, en la ciudad de Buenos Aires. A las 12, los delegados prevén realizar allí un acto y una conferencia de prensa.

ATE sostuvo que las sanciones surgen de un sumario iniciado hace un año contra trabajadores que participaron en protestas salariales y en defensa del hospital. La junta interna denunció que las autoridades pretenden aplicar las medidas “sin cumplir ni siquiera con los plazos de reconsideración y apelación previstos por el propio reglamento del hospital”.

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El gremio afirmó que la Justicia rechazó las acusaciones de una denuncia penal presentada por las autoridades. También sostuvo que, para hacer efectivas las sanciones contra los representantes electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), el hospital deberá obtener previamente el desafuero sindical.

La delegación responsabilizó al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Consejo de Administración por las medidas. Además, denunció un recorte de más de 40.000 millones de pesos en el presupuesto del hospital, que estimó en un 8 %, y cuestionó la falta de incorporación de personal y de insumos.

La junta interna anunció que impulsará una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad. También anticipó la creación de un fondo de lucha para asistir a los trabajadores sancionados.

El financiamiento del hospital es otro punto de disputa. Según los estados contables que la APyT obtuvo mediante un amparo, los aportes de la Nación pasaron de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025, un año con 31,55 % de inflación. El gremio sostiene además que la dotación de enfermería bajó de 2.000 a unas 1.350 personas. (NA)