El Gobierno afronta una nueva semana clave en el Congreso, con la reforma electoral como principal desafío y una agenda de proyectos que intenta impulsar antes del inicio del año electoral.

Con la intención de suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de cara a los comicios presidenciales de 2027, el oficialismo asegura tener los votos para conseguir la media sanción el próximo jueves en el Senado.

“Están los votos para la media sanción”, garantizó un funcionario, luego de que La Libertad Avanza consiguiera dictamen para avanzar con la iniciativa.

La negociación de las voluntades quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del armador nacional Eduardo “Lule” Menem. También de la senadora Patricia Bullrich, que se prepara para sesionar el próximo jueves. “Los acuerdos en el Senado parecen estar dados”, anticipó un integrante de la mesa política.

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La agenda legislativa tendrá otros movimientos durante la semana. Antes de que comience el debate por la reforma, Santilli deberá brindar su primer informe de gestión el miércoles a las 15 en el Senado. Ese mismo día, a las 10, se espera que el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta dictamine el proyecto de ludopatía infantil, que cuenta con media sanción desde noviembre de 2024.

Por su parte, la Cámara de Diputados se encamina a tratar el Presupuesto 2027 este jueves, luego de que se postergara el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y de las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central. Tras la fallida sesión de la semana pasada, Martín Menem también incorporó a la agenda la reforma de la entidad monetaria.

En cambio, la Ley de Malvinas quedará relegada para el período de sesiones extraordinarias que el oficialismo aspira a convocar durante diciembre, con el objetivo de completar el tratamiento de las iniciativas pendientes.

Pasado el feriado, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13 en Casa Rosada. El encuentro se producirá, además, en medio de las diferencias internas por el protagonismo en la negociación que permitió obtener el dictamen de la reforma electoral, con Bullrich y Santilli como principales figuras.

La tensión entre el Poder Ejecutivo y la senadora libertaria continúa presente, aunque los Milei resolvieron evitar una confrontación abierta ante la necesidad de preservar su participación en la hoja de ruta legislativa para lo que resta del año. “Patricia es necesaria. Post reforma veremos”, expresaron desde la mesa chica del oficialismo. (NA)