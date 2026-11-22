En momentos donde la discusión económica exige respuestas de fondo, debemos reafirmar una premisa indiscutible: el crecimiento genuino y sostenido de una Nación depende pura y exclusivamente de su capacidad de producir.

Sin producción no hay destino, y sin trabajo no hay desarrollo posible. Bajo esta certeza, he decidido publicar una edición actualizada del libro que escribí en 1987, “La revolución productiva, de la Argentina especuladora a la Argentina del Trabajo”.

En la provincia de Buenos Aires, entre los años 1991y 1999, y bajo la atenta mirada de Carlos Brown -el primer ministro de la Producción que nombré- la producción fue una política de Estado. Así, los resultados se vieron a simple vista: 80 parques industriales y sectores productivos, 34 misiones empresariales al exterior, fondos y programas para las pymes y las microempresas. Pero la discontinuidad de esta forma de ver la gobernanza hizo que muchos logros se detuvieran y otros tantos desaparecieran.

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Reeditar el libro no es un mero ejercicio nostálgico, sino la actualización de una doctrina que supimos poner a prueba nuevamente en las horas más complejas de nuestra historia en el año 2001. Cuando la crisis socioeconómica amenazaba con disolver el tejido social durante la gestión de Fernando de la Rúa, impulsamos junto a Raúl Alfonsín, la creación del Movimiento Productivo Argentino para ofrecerle al presidente un camino basado en la producción, el empleo y el diálogo.

En su momento esa visión no fue escuchada por el presidente, pero fuimos nosotros mismos quienes, al asumir la responsabilidad de gobierno en enero de 2002, demostramos la validez de ese modelo al lograr una recuperación histórica para el país.

Hoy volvemos a encontrarnos en una encrucijada donde se vuelve urgente recuperar esa Argentina productiva. Es verdad que en las últimas elecciones la gente voto por un nuevo rumbo, pero hoy la realidad demuestra que esa transformación aún no se traduce en una mejora concreta para el bolsillo de las familias, sino todo lo contrario.

De acuerdo a datos suministrados por Fundar y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en los últimos 3 años se dieron de baja unas 33 mil empresas, lo que da un cierre de entre 33 y 76 emprendimientos por día, y una pérdida del empleo, en puestos de trabajo formales, para casi medio millón de argentinos.

Si no hay producción y no hay trabajo, no hay ingresos reales; y si los ciudadanos no cuentan con dinero para volcar al consumo y a la inversión, sencillamente no hay futuro. La industria, el comercio y la construcción son y serán siempre los verdaderos motores multiplicadores del empleo y de la actividad económica: por eso debemos trabajar todos juntos para que el crecimiento no quede en cifras abstractas, sino que llegue efectivamente a cada hogar argentino.

Sin embargo, para que cualquier esfuerzo colectivo rinda sus frutos, la matriz productiva debe ir acompañada de una mejora en las condiciones de apertura. Hablamos de medidas concretas como: reducir impuestos a insumos y maquinarias, bajar costos logísticos de transportes y energía, otorgar créditos blandos para la modernización de las PyMEs, dar reglas de competencia justas y controles antidumping y obviamente, integrar el sistema científico-tecnológico a la producción.

Por todo esto, continuaré trabajando de manera incansable en estos pilares estratégicos. Debemos sostener la convicción firme de que solo apostando al trabajo genuino, a la ética y a la fuerza productiva de nuestro pueblo construiremos la Argentina próspera que nos merecemos.