Casi en la recta final de un año cargado y exigente en términos de restricciones financieras, tanto a nivel gubernamental como legislativo el debate gira en torno de una manipulación electoral para sacar alguna ventaja política durante 2027.

Claramente existe una suerte de confusión de prioridades, en momentos donde la agenda social observa impaciente la situación económica, la inseguridad y la falta de infraestructura que empeora la calidad de los servicios públicos, entre otros asuntos de la vida cotidiana.

La reciente visita del papa León XIV a la Argentina dejó mucha tela para cortar, en particular, por el contenido de los diferentes discursos del líder católico donde dejó un mensaje por no fomentar la división y apelar al diálogo como herramienta ante un contexto atravesado por conflictos.

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A simple vista, ese shock de solidaridad relegó apenas por algunos días las tensiones políticas y dificultades sociales. La coyuntura parece indicar que gran parte de la dirigencia política sigue desorientada sobre el escenario preelectoral en lugar de inspirarse con el mensaje papal.

Tal vez debería empezar a levantar el nivel discursivo, además de revisar métodos gubernamentales para poder conectar con la difícil situación económica social y lograr mayor empatía con aquellos problemas estructurales en los sectores más vulnerables de la población.

La cotidianidad política del Gobierno nacional podría empujar un innecesario terreno de confusión por prematuras ambiciones electorales. El presidente Javier Milei ratificó que persigue su reelección en la Casa Rosada en medio de una ola de tensiones que sacuden la conducción del barco libertario, al tiempo que promueve la suspensión de las PASO.

Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof tiene una necesidad política mucho más concreta. Se quedó sin la posibilidad de buscar una nueva reelección después de dos mandatos consecutivos y necesita proyectar su debilitada conducción institucional en la Provincia sobre el escenario nacional aunque la interna partidaria le viene complicando sus objetivos.

La probable interrupción de las primarias abiertas abre un amplio abanico de conjeturas. El Gobernador considera que esos comicios podrían ordenar la competencia interna entre los distintos sectores del peronismo. Pero ahora, si finalmente se avanza con la suspensión, quedaría condicionado a sellar un acuerdo para definir una candidatura unificada con el aparato del kirchnerismo y del Frente Renovador.

“Cambiar las reglas de juego en el vestuario es todo lo contrario a hablar de institucionalidad”, señalan dentro de la Gobernación de calle 6. También aclaran que una eventual modificación del sistema de primarias nacionales podría cambiar la ingeniería electoral de la PBA.

En ese caso, Kicillof tiene la posibilidad de exhibir su poder de lapicera gubernamental ya que tiene la potestad de definir la fecha y hasta podría amenazar con reabrir la discusión sobre un desdoblamiento electoral. La frecuente discusión entre la dirigencia del kicillofismo y referentes legislativos de La Cámpora que responden a la jefatura de Cristina Kirchner volvió a exponer diferencias dentro de la coalición oficialista bonaerense.

La interna peronista tuvo nuevos capítulos. El foco principal estuvo en la foto del armado del “Frente anti-Milei” durante una juntada de la militancia - sin Kicillof- en San Fernando. Previamente, los chispazos de pirotecnia verbal por la mega ley de apuestas online que progresa en la Legislatura dejaron en evidencia que están jugando a la “mancha venenosa”, buscando paralizar a otros sectores del arco gobernante.

Detrás de ese telón de temas álgidos en debate parlamentario, como por ejemplo la aprobación o no de la reelección indefinida de los intendentes, se esconde la pelea de fondo por el liderazgo partidario, la candidatura presidencial y la sucesión bonaerense del año que viene.

Los desafíos internos traducidos en una virtual “guerra fría” pueden derivar en un terreno contraproducente. Una jugada de riesgo que puede terminar siendo funcional a los intereses de La Libertad Avanza en tierras bonaerenses por el comportamiento general del electorado antiperonista pese a los reparos que pueda tener sobre el plan económico del locuaz ministro Luis Caputo.

En paralelo, aquellas definiciones parlamentarias sobre los principales lineamientos de los proyectos de Leyes de Presupuesto, Impositiva y el pedido de endeudamiento para el ejercicio 2027, enviados por el Ejecutivo a la Legislatura, recién podrían abordarse antes de la semana previa a los festejos navideños.

Como ocurre habitualmente, gran parte de la negociación política entre la Gobernación y los distintos caciques legislativos será por los fondos presupuestarios que se destinen el año que viene a los intendentes. El pedido de financiamiento enviado por el equivalente a mil millones de dólares aparece atado a la creación de un Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad del 8% de la deuda tomada.

Naturalmente los alcaldes pedirán, a través de sus legisladores partidarios, algo más que ese porcentaje inicial. Durante un año que contiene calendario electoral, los jefes comunales pueden tener la pretensión de que esos fondos sean de libre disponibilidad.

Según comentan en las diagonales, Kicillof está dispuesto a meter la discusión sobre las reelecciones de intendentes en el paquete presupuestario técnicamente “prorrogable”, según la lógica de “oportunidad, mérito y conveniencia” como acostumbra a decir el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.