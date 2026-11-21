El abogado Fernando Burlando consideró hoy como "algo bueno" la sentencia contra el cantante Cristian "Pity" Álvarez, hallado culpable por el asesinato de Cristian Díaz en julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

El letrado, quien representó a la familia de la víctima, remarcó que "pasó lo que habíamos solicitado: once años y dos meses de prisión, aunque el tribunal finalmente fijó la condena en doce años, con domiciliaria".

De esta manera, calificó como "algo bueno" el fallo del tribunal, cuyos integrantes (Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner) sentenciaron al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por "homicidio calificado por el uso de arma de fuego".

"Todo se dio una situación muy particular porque Pity estuvo libre mientras era juzgado, y en el estado en que está...", confió el abogado, en referencia a la adicción del músico, quien además está internado en una clínica especializada por esa cuestión.

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Álvarez, de 54 años, fue condenado por el crimen de Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, luego descartó el arma y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, situado en Ramos Mejía, en el oeste bonaerense. (NA)