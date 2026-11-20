Al menos 35 alumnos fueron asistidos por el SAME luego de haber sido intoxicados con gas pimienta en la Escuela Superior Normal N.° 4 Estanislao Zeballos, ubicada en el barrio porteño de Caballito.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en el colegio, situado en la calle Rosario al 400, donde se realizaba el festejo de fin de curso de quinto año después de que un grupo de estudiantes arrojara el aerosol en el interior del establecimiento.

A raíz de esta situación, la mayoría de los jóvenes debió ser evacuada de manera preventiva al patio principal, mientras que en el lugar trabajaron Bomberos, Tránsito y SAME, que derivó a dos pacientes al Hospital Durand y atendió a 33 alumnos en la escuela.

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Interviene la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste, a cargo del funcionario Li Pera, quien investiga las circunstancias del incidente. (NA)