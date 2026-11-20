Nidia Burgos Vicepresidenta de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada

Christian Ferrer, nació el 22 de enero de 1960 en Santiago de Chile, pero casi inmediatamente su familia se radicó en nuestro país y se nacionalizó argentino en 2001. Falleció en Buenos Aires el 17 de noviembre de 2026 por problemas cardíacos de larga data. Lo sobrevive su único hijo: Simón.

El 12 de agosto de 2024 disertó por zoom para el Encuentro Internacional Ezequiel Martínez Estrada que se celebró en septiembre de 2024. Lo tituló “La fama, el equívoco, la amargura, la furia y la soledad. El costo de la crítica social autónoma en EME”. Cuando le solicité un CV abreviado me dijo: “Te envío uno personal y otro objetivista”. Como detalles del objetivista se están publicando en todos los obituarios, elijo reproducir el que el mismo llamó personal:

“Alguna vez Christian Ferrer se tituló como sociólogo, pero, careciendo de talento para redactar informes y papers, prefirió tentar la suerte de ensayista y quedó conforme con el destino. Si le inquirieran por señas de identidad, diría que es profesor -así, a secas- y que a esa tarea la encara de corazón. Tuvo maestros a quienes admiró y de quienes aprendió. A ellos – Tomás Abrahan, Héctor Schmucler, Horacio González, Oscar del Barco- les debe haberse desacondicionado de prejuicios y haberse permitido aprender y desaprender de modo propio. Siempre tuvo gusto y amor por las revistas culturales que suelen editarse a pura pérdida, y en ellas se embarcó con rango de grumete eterno, por ejemplo, en Utopía, La letra A, La Caja, El ojo mocho y Artefacto, que aún se publica. Cierta vez llegó a librerías un libro primerizo suyo del cual prefiere no acordarse, pero siente mucho afecto por los años que dedicó a escribir sus libros Cabezas de tormenta, acerca de las ideas anarquistas; Barón Biza, el inmoralista, una historia verdadera de pasión y vileza; La amargura metódica, vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada, escritor argentino tan olvidado como indestructible. Actualmente está finalizando un libro sobre guerras frías y guerras calientes. Aunque Christian Ferrer bien sabe que la vida es para adelante, la pura verdad es que nunca pudo abandonar el pupitre de estudiante donde se aposentó el día en que ingresó en la Universidad de Buenos Aires y donde sigue asentado hasta el día de hoy. Le gustan los trazos y garabatos que las tizas dejan en el pizarrón y barrunta que en algún cuadrante del mismo se oculta la entrada a una conejera de donde emanan voces maravillosas, a las que presta oídos porque dicen la verdad”. (WhatsApp del 12 de agosto de 2024 )

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Habló de voces, y la suya era inolvidable, una voz suave pero de sonido profundo que recordaba la voz de Narciso Ibáñez Menta. Christian era delgado, de baja estatura, pero cuando disertaba, parecía crecer y su voz se imponía como si con ella profetizara una verdad inapelable. Ejercía magisterio en todo momento y lugar, con modestia, pero con notable pertinencia y seguridad sabía exponer su profundo saber. Deslumbraba; de ahí el recuerdo imborrable que dejaba en sus alumnos y en el público que acudía a escucharlo.

Tenía una visión distópica del mundo y si uno revisa cuáles fueron sus elegidos, se hace obvia la similitud de ciertos aspectos de los caracteres que estudió con los suyos propios. Remarcó en Martínez Estrada la soledad, la amargura, la fama distraída; el libro sobre Barón Biza, fue según sus propias palabras “un informe confidencial” para ayudar a su amigo, el hijo menor de Barón Biza, “a emanciparlo de una condición deshilachada” (opus cit. 2016: 9).

Como Martínez Estrada, analizó al país con un filoso escalpelo y expresó dicterios con enorme audacia reflexiva. Creo que iba a sus biografiados con una visión formada de antemano y utilizó su rigor investigativo para citar con precisión los dichos que abonaban su teoría previa. Colectó artículos, publicaciones y comentarios de y sobre Martínez Estrada en todos los países que aquél visitó; sin embargo, desdeñó la Autopatografía de don Ezequiel, tal vez porque lo desviaba del retrato que ya se había trazado de él. Considero que lo conmovió, por su furia y su debilidad. Fue como verse en un espejo del futuro con la salud muy frágil y el sentimiento de …¿quién escucha lo que digo?.

Visitó nuestra Fundación en numerosas oportunidades, a veces para disertar, y otras, en su afán de investigar el archivo de nuestra casa museo. Su última visita fue el 11 de septiembre de 2025. Habló sobre “Martínez Estrada y la advertencia que la Argentina no escuchó”. Fue un éxito. No hubo que estimular las preguntas, el público quedó muy interesado.

Al día siguiente me dejó este WhatsApp a modo de despedida: “Buen día Nidia, dormí mucho y bien. Hasta tuve tiempo de ir a buscar una colección extraordinaria de naipes a la calle Zelarrayán. En fin, una excentricidad mía. Mi avión sale 15:05. Contento de haber contribuido al recuerdo y a la actualidad, en lo posible, de Ezequiel Martínez Estrada. Un abrazo”.

Fue fantástico Fue una visita memorable. Un día para marcar con una piedra blanca como hacían los antiguos. Así también ha sido su paso por el mundo.

Nidia Burgos

Vicepresidenta de la Fundación

Ezequiel Martínez Estrada