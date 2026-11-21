Comenzaron a retirarse los bastones amarillos que marcaban las franjas asignadas a varias ciclovías existentes en distintos tramos de la ciudad.

La decisión se relaciona con un nuevo análisis de situación realizada por la comuna que determinó que algunos de los recorridos no resultaran útiles, otros tenían dañada su demarcación y los había que eran cuestionados por vecinos y comerciantes.

Han transcurrido diez años de la implementación del sistema, con la habilitación de una franja de pavimento en calle Yrigoyen, la primera en ser ahora desactivada.

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Tanto en 2016 como ahora, la implementación y la desafectación de los circuitos es el resultado de un estudio de profesionales de la Facultad regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional.

La realidad indica que no resulta simple definir cuáles son los corredores que se justifiquen por la cantidad de usuarios y que se verifiquen a partir de estudios y estadísticas serias y continuas.

En el caso de las quejas de comerciantes que aseguran que por las ciclovías ubicadas donde funcionan sus negocios las ventas han caído, sería importante verificar con datos si eso es real, si existen estadísticas de ventas, antes, durante y después de las mismas y que impacto real tiene ese uso por parte de los ciclistas.

Es una situación a considerar ahora que ya no hay una ciclovía en calle Yrigoyen, pero donde cada cuadra quedará ocupada, durante todo el día, por 10-12 vehículos estacionados durante horas, práctica habitual en el centro, con lo cual la idea de que haya lugares disponibles para que un eventual cliente estacione es casi una utopía.

Más allá de la importancia de alentar el uso de la bicicleta como medio de movilidad, es indudable que mientras no haya un análisis continuo de la cantidad de bicicletas y del tipo de usuarios y una verificación de la efectividad de cada trazado, las ciclovías no serán más que un elemento decorativo, que lejos de alentar el uso de este medio solo servirá para generar quejas y críticas constantes.