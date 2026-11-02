Carmen de Patagones avanza en nacionalizar la “Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

En las ultimas horas, se conoció que la diputada nacional Juliana Di Tullio y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, lograron generar la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de la Fiesta de la Soberanía Patagónica como Fiesta Nacional, elevando su actual categoría de Fiesta Provincia.

“Esta iniciativa surge a partir del pedido del municipio de Patagones, en la figura del intendente Ricardo Marino y los responsables de organizar este histórico festival que reconoce la heroica Gesta de 1827, donde los maragatos defendieron nuestra Patagonia del invasor Imperio del Brasil”, señalo a La Nueva., Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.

En este sentido, Di Tullio destacó en sus redes, especialmente, el origen de la iniciativa.

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"Invito a mis pares a acompañar esta iniciativa del Intendente Ricardo Evaristo Marino para que esta celebración reciba el reconocimiento federal que se merece", sentenció.

“El proyecto busca poner en valor la heroica gesta del 7 de marzo de 1827, cuando los habitantes del histórico Fuerte defendieron con valentía la soberanía nacional”, sentenció.

Reconocerla a nivel nacional, añadió, “es poner en valor nuestra historia, nuestra identidad y el esfuerzo de todo un pueblo en defensa de la patria".

Agencia Patagones