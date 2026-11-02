Alerta bromatológica en Villarino: advierten sobre una fórmula láctea infantil falsificada

El Municipio de Villarino informó sobre una alerta bromatológica emitida por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la Provincia de Buenos Aires, ante la detección de unidades presuntamente falsificadas de SanCor Bebé Advanced 1, fórmula láctea en polvo destinada a bebés de 0 a 6 meses.

Según la información difundida, los análisis realizados por SENASA detectaron en el producto apócrifo niveles de Aflatoxina M1 superiores a los límites legales permitidos, lo que representa un riesgo para la salud.

Datos para identificar el producto sospechoso:

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Lote: L

Elaboración: 10/01/2026

Vencimiento: 10/04/2027

Código: F-011207563

Los envases falsificados también presentan errores de escritura, como «Adventencia», «oelico» y «aparencia».

Se solicita a la población no consumir ni suministrar a lactantes productos que coincidan con estas características. Ante la detección de envases sospechosos, se recomienda suspender su uso y dar aviso a las autoridades bromatológicas correspondientes.

Desde el Municipio de Villarino se solicita a los vecinos prestar especial atención a esta advertencia y colaborar con su difusión para proteger la salud de los más pequeños.