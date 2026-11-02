Alerta bromatológica en Villarino: advierten sobre una fórmula láctea infantil falsificada
Según la información difundida, los análisis realizados por SENASA detectaron en el producto apócrifo niveles de Aflatoxina M1 superiores a los límites legales permitidos, lo que representa un riesgo para la salud.
El Municipio de Villarino informó sobre una alerta bromatológica emitida por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la Provincia de Buenos Aires, ante la detección de unidades presuntamente falsificadas de SanCor Bebé Advanced 1, fórmula láctea en polvo destinada a bebés de 0 a 6 meses.
Según la información difundida, los análisis realizados por SENASA detectaron en el producto apócrifo niveles de Aflatoxina M1 superiores a los límites legales permitidos, lo que representa un riesgo para la salud.
Datos para identificar el producto sospechoso:
Lote: L
Elaboración: 10/01/2026
Vencimiento: 10/04/2027
Código: F-011207563
Los envases falsificados también presentan errores de escritura, como «Adventencia», «oelico» y «aparencia».
Se solicita a la población no consumir ni suministrar a lactantes productos que coincidan con estas características. Ante la detección de envases sospechosos, se recomienda suspender su uso y dar aviso a las autoridades bromatológicas correspondientes.
Desde el Municipio de Villarino se solicita a los vecinos prestar especial atención a esta advertencia y colaborar con su difusión para proteger la salud de los más pequeños.