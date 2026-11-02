Liga Sureña: las semifinales de ida terminaron en tablas
Pampero e Independiente igualaron 2 a 2, mientras que Alpachiri y Villa Mengelle empataron sin goles.
Los cotejos de ida por las semifinales del certamen Clausura de la Copa de la Liga, en la Sureña, terminaron en tablas.
En Guatraché, Pampero e Independiente de Jacinto Aráuz protagonizaron un electrizante 2 a 2.
Enzo Gaiger y Joaquín Viera facturaron para La Estrella, mientras que Joaquín Davit y Gonzalo Martínez anotaron para el Burgués.
En la otra llave, Deportivo Alpachiri y Villa Mengelle de Jacinto Aráuz empataron sin goles.
En el visitante, vio la roja Agustín Marín.
El próximo domingo se jugarán las revanchas.
A las 16, chocarán Independiente-Pampero en el estadio Lido Malan; y a las 19, se medirán Villa Mengelle-Deportivo Alpachiri en el estadio Centenario.