Liga Sureña: las semifinales de ida terminaron en tablas

Agregar La Nueva en

Los cotejos de ida por las semifinales del certamen Clausura de la Copa de la Liga, en la Sureña, terminaron en tablas.

En Guatraché, Pampero e Independiente de Jacinto Aráuz protagonizaron un electrizante 2 a 2.

Enzo Gaiger y Joaquín Viera facturaron para La Estrella, mientras que Joaquín Davit y Gonzalo Martínez anotaron para el Burgués.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la otra llave, Deportivo Alpachiri y Villa Mengelle de Jacinto Aráuz empataron sin goles.

En el visitante, vio la roja Agustín Marín.

El próximo domingo se jugarán las revanchas.

A las 16, chocarán Independiente-Pampero en el estadio Lido Malan; y a las 19, se medirán Villa Mengelle-Deportivo Alpachiri en el estadio Centenario.