Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Liga Sureña: las semifinales de ida terminaron en tablas

Pampero e Independiente igualaron 2 a 2, mientras que Alpachiri y Villa Mengelle empataron sin goles.

Los cotejos de ida por las semifinales del certamen Clausura de la Copa de la Liga, en la Sureña, terminaron en tablas.

En Guatraché, Pampero e Independiente de Jacinto Aráuz protagonizaron un electrizante 2 a 2.

Enzo Gaiger y Joaquín Viera facturaron para La Estrella, mientras que Joaquín Davit y Gonzalo Martínez anotaron para el Burgués.

En la otra llave, Deportivo Alpachiri y Villa Mengelle de Jacinto Aráuz empataron sin goles.

En el visitante, vio la roja Agustín Marín.

El próximo domingo se jugarán las revanchas.

A las 16, chocarán Independiente-Pampero en el estadio Lido Malan; y a las 19, se medirán Villa Mengelle-Deportivo Alpachiri en el estadio Centenario.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE