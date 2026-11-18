El Gobierno asegura que logrará el dictamen para la reforma electoral y profundiza la negociación con los aliados para conseguir la media sanción en el Senado. (Foto: Presidencia)

La reforma electoral todavía no recibió el visto bueno de la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar en el Senado, pero el Gobierno asegura que el cronograma no se verá modificado y apunta a tratar el proyecto la próxima semana en el recinto como estaba previsto, mientras continúa la negociación por los votos.

La comisión que preside el libertario Agustín Coto se reunió en la tarde del martes y pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, sin reunir las diez firmas necesarias para tratar el proyecto en la Cámara alta.

Desde la Casa Rosada confían en lograr dictamen este miércoles una vez que termine el debate alrededor de todas las modificaciones que fueron incorporadas al proyecto original.

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“No hay ninguna postergación. Simplemente son muchas modificaciones al proyecto original y todas tienen que ser atendidas”, enfatizó a este medio una fuente oficial, y agregó: “Sigue siendo la idea que salga esta semana y que se vote la próxima. No cambió nada”.

Entre los principales cambios a la iniciativa original destacan el reemplazo de la eliminación de las PASO por una suspensión y la incorporación de listas colectoras, una herramienta negociada entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados -especialmente los radicales- que permitiría a los socios del oficialismo presentar una columna de candidatos legislativos propia debajo de la postulación presidencial de Javier Milei.

En ese contexto, la primera prueba que debe superar el Gobierno es reunir 10 firmas entre los 19 integrantes que componen la comisión de Asuntos Constitucionales. La Libertad Avanza cuenta con seis miembros propios (Agustín Coto, Patricia Bullrich, Nadia Márquez, Belén Monte de Oca, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta), y las cuatro restantes las deberán aportar sus aliados.

Allí, el oficialismo puede apelar a los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Flavio Fama; Carlos Espínola y Alejandra Vigo (Provincias Unidas); Carolina Moisés (Convicción Federal) o Beatriz Ávila (Independencia), que definirán su postura tras consultar a sus gobernadores. Los seis legisladores peronistas ya anticiparon su rechazo. Superada esa instancia, siete días después, el oficialismo estará en condiciones de ir al recinto en búsqueda del piso de 37 votos que necesita para aprobar el proyecto.

“Si el dictamen lo sacamos ahora es porque tenemos los votos. Si hubiésemos querido ir a la sesión antes sin tener los votos, lo hubiéramos hecho en septiembre”, replicaron desde Balcarce 50, confiando en el éxito de las negociaciones que llevó adelante en los últimos meses el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores aliados.

Sin embargo, un integrante de la mesa política reconoció que todavía no cuentan con el número clave para destrabar el proyecto en el Senado, una tarea que concentrará los esfuerzos del Ejecutivo en los próximos días.

Para reforzar el optimismo de la Casa Rosada, el PRO salió públicamente este martes tras una reunión encabezada por Mauricio Macri a respaldar la suspensión de las PASO, Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, aunque llamó a tener “una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar” con el resto del proyecto.

Según contó TN, en la UCR no habrá un voto unificado y Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger se oponen, por ahora, a suspender las primarias. Los diez votos de la bancada radical serán determinantes para el futuro de la reforma.

A las negociaciones con los aliados se suman propias observaciones dentro del bloque oficialista. El exdiputado Gerardo Milman, asesor de confianza de Patricia Bullrich, advirtió que las listas colectoras en la categoría de senadores atentarían en contra del sistema de mayorías y minorías previsto por la Constitución Nacional. El jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, también se había expresado este domingo en contra del instrumento que la gestión de Mauricio Macri había prohibido en 2019.

Sin embargo, en Balcarce 50 prima el optimismo y confían en poder cerrar los detalles en diálogo directo con los bloques dialoguistas por un lado y con sus terminales políticas -los gobernadores- por otro.

Allí, el Gobierno insiste en separar la discusión por la reforma electoral de las negociaciones políticas para el 2027. Estas últimas, sostienen, quedarán para el año próximo y ratificaron que todavía no es el momento de definir candidaturas ni listas en los distritos. Sin embargo, la inclusión de las listas colectoras apunta a darle cierta tranquilidad a los mandatarios provinciales, que priorizan ante todo la preservación de sus territorios y su representación legislativa en el Congreso.

Para la Casa Rosada, el tiempo corre pero el objetivo se mantiene: conseguir la media sanción en el Senado antes de que finalice noviembre y llegar a aprobar el proyecto antes del brindis de fin de año. Si lo logra, el Gobierno habrá cumplido uno de sus principales objetivos políticos del año: suspender las primarias y allanar el camino de Javier Milei para la reelección. (TN)