La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados

El oficialismo consiguió dictamen para el Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, después de aceptar una serie de cambios exigidos por los bloques aliados para asegurar los apoyos necesarios.

La reunión llegó tras varias semanas de negociaciones de La Libertad Avanza con el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas y Argentina Federal.

En la Casa Rosada consideran que los avances permiten acercarse a una mayoría, aunque reconocen que todavía hay puntos por resolver y que los compromisos deberán quedar plasmados en la redacción definitiva de la iniciativa.

En este contexto, además, se puntualizó que finalmente el proyecto se tratará el 25 de noviembre en la Cámara de Diputados.

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Discapacidad: uno de los capítulos más sensible

El Ejecutivo aceptó retirar los artículos que derogaban disposiciones de la emergencia del sector y se comprometió a garantizar los recursos necesarios para sostener el sistema. El tema había sido planteado como una condición por el PRO y el MID para acompañar el proyecto.

La discusión también está atravesada por la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que obtuvo media sanción en Diputados y dictamen en el Senado. Todavía resta precisar cómo se distribuirán las partidas y cuáles serán los mecanismos de actualización para garantizar las prestaciones.

El proyecto se tratará el 25 de noviembre en la Cámara de Diputados.

Universidades nacionales: otro de los puntos centrales

El Gobierno mantiene contactos para alcanzar un entendimiento que combine mayores recursos presupuestarios con modificaciones en el régimen de contribuciones patronales que administra ARCA. Por ahora no hay una propuesta definitiva aceptada por las autoridades académicas.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones para financiar el sistema universitario durante 2027, frente a los $7,3 billones contemplados en el proyecto original.

Las instituciones buscan garantizar los fondos para salarios docentes y no docentes, funcionamiento e investigación. El diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad también reclamó partidas adicionales para Ciencia y Técnica.

El proyecto de Presupuesto incluye las proyecciones macroeconómicas presentadas por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman: un crecimiento de la economía del 4%, una inflación acumulada del 18% para diciembre de 2027 y un dólar a $1848. (TN)