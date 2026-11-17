En el Día de la Militancia, distintos sectores del peronismo se reunieron en San Fernando para avanzar en la construcción de un frente nacional anti-Milei, con la mirada puesta en las próximas elecciones nacionales. Entre los presentes estuvo el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

La convocatoria contó con una amplia representación federal, legislativa y territorial, en el marco del desafío de construir una alternativa política amplia frente al gobierno de Javier Milei.

Entre los dirigentes presentes se destacaron el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional y exgobernador de San Juan Sergio Uñac; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

Este acto, que llevó la consigna "Perón nos une, un país por delante", selló la alianza política formal del massismo con la corriente del Peronismo Federal. También se hizo presente el kirchnerismo duro a través de la diputada provincial Mayra Mendoza, el senador nacional Mariano Recalde, la senadora bonaerense Teresa García y el intendente de Lanús, Julián Álvarez.

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El encuentro comenzó con la marcha peronista y el himno nacional, continuó con una intervención del streamer “El Peroncho” y cerró con un video hecho con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón habla sobre los problemas de la Argentina actual y reflexiona sobre la Argentina del futuro.

La Cámpora, por su parte, movilizó a su militancia a San José 1111, y se estremeció cuando la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, se asomó al balcón de su departamento para saludar a sus fieles durante largos minutos.

El líder de la agrupación, Máximo Kirchner, había estado horas antes en la inauguración de una unidad básica en La Pampa que lleva los nombres de sus dos padres y ex presidentes.

“Vamos a trabajar hasta el último día para que Cristina sea candidata”, aseguró el diputado nacional en el Día de la Militancia, efeméride que recuerda la vuelta del general Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, tras 17 años en el exilio. (con información de NA)