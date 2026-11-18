El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a ratificar el rumbo económico y cuestionó al peronismo por su consigna de "combatir al capital", por lo cual pidió revalidar el modelo libertario en las elecciones del 2027.

Al exponer en el Summit El país que se viene de Somos Pymes, Caputo apuntó contra el peronismo tras el encuentro que realizaron dirigentes en San Fernando por el Día de la Militancia.

"Vivimos décadas combatiendo al capital. Debe haber pocas cosas más estúpidas que combatir al capital y además cantarlo", enfatizó el ministro al inaugurar el encuentro.

"Ayer vimos a un grupo del pasado cantándolo. No creo que pueda haber algo más patético que eso. Creo que hay que ser tonto para seguir por ese mismo camino", insistió el jefe del Palacio de Hacienda.

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Caputo encontró en la imagen que entregó una parte del peronismo el disparador ideal para articular el discurso del oficialismo, que es antagónico a lo que expresó ese sector de la oposición.

El ministro remarcó: "Hay países que lejos de combatir al capital lo seducen. Y si hay algo que no es el capital, es tonto. Entonces si vos lo combatís se va. Y si se va el capital ustedes no tienen financiamiento, no pueden invertir. Todo se vuelve un círculo vicioso que explicado así parece tonto y vivimos envueltos en esta locura durante décadas".

"Les pido que lo piensen un poco porque lo que no hay que hacer es temer. Veo mucha gente temor de volver al pasado. Es entendible que luego de haber sufrido el bullying de esta gente durante décadas tengan miedo, pero no hay que tener miedo", recalcó el ministro.

En este sentido, remarcó la necesidad de ratificar el rumbo que lleva la administración de Javier Milei en la próximas elecciones presidenciales al indicar que "el año que viene es importante revalidar acá y ante el mundo que queremos ser un país serio".

De la misma forma que lo había anunciado en el Día de la Industria, el ministro les dijo a los empresarios pymes que está trabajando con las grandes empresas para que les adelanten la conformación de las facturas para que luego ellos puedan acceder a un financiamiento más barato.

Caputo insistió en que en la actual coyuntura el alto financiamiento es uno de los principales problemas que enfrenta el entramado pyme.

Asimismo, convocó al sector a participar de la segunda Ronda RIGI que se realizará en la primera semana de diciembre para tomar contactos con las grandes empresas que están necesitadas de armar cadenas de suministro. (NA)