El Banco Nación (BNA) presentó una propuesta comercial destinada a PyMEs y grandes empresas en el marco de la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), impulsado por el Gobierno nacional. El paquete contempla beneficios financieros para las compañías y sus trabajadores.

La iniciativa apunta a acompañar a las empresas durante la puesta en marcha del FAL y facilitar el acceso a herramientas de financiamiento para capital de trabajo e inversión.

Además, el banco busca incorporar nuevas compañías a su ecosistema financiero y fortalecer el vínculo con sus actuales clientes mediante condiciones adaptadas a distintos sectores y tamaños de empresas.

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Reintegro del 100% de la comisión del FAL

Uno de los principales beneficios anunciados por Banco Nación es el reintegro del 100% de la comisión de administración del FAL.

Según informó la entidad, el beneficio se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

La propuesta también incorpora condiciones especiales para financiar las necesidades de las compañías. En ese sentido, el BNA ofrece una bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.

De esta manera, el banco busca facilitar el acceso al crédito para sostener la actividad y acompañar proyectos de inversión de empresas de diferentes sectores.

Beneficios para empleados que cobran sus sueldos en el BNA

El paquete comercial también alcanza a los trabajadores de las compañías que operen con Banco Nación.

Los empleados que acrediten sus haberes en el BNA podrán acceder a una bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales del Plan Sueldo.

A su vez, la entidad estableció condiciones comerciales preferenciales para operaciones Call, orientadas principalmente a medianas y grandes empresas.

Una propuesta vinculada a la implementación del FAL

El Fondo de Asistencia Laboral forma parte de una iniciativa del Gobierno nacional orientada a promover el empleo formal y acompañar a las empresas en la sostenibilidad de sus plantillas de personal.

En ese contexto, Banco Nación señaló que su propuesta busca contribuir al desarrollo productivo, la inversión y la generación de empleo mediante herramientas financieras específicas.

Con los reintegros, las bonificaciones de tasas y los beneficios para empleados, la entidad busca posicionar su oferta financiera como una herramienta de acompañamiento para las empresas durante la implementación del FAL.