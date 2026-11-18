Comienza hoy en los tribunales bahienses un juicio por jurados para analizar la conducta de Franco Andrés Lembo, acusado de atropellar y matar a Cristian Lucero en un sector de Vista Alegre.

El debate, que se extenderá hasta el viernes, se desarrolla en el quinto piso del Palacio de Justicia local y es presidido por el doctor Eduardo d`Empaire, del Tribunal en lo Criminal Nº 3.

La acusación es llevada adelante por el fiscal Jorge Viego, de la UFIJ Nº 5, mientras que el particular damnificado es representado por el abogado Valentín Fernández.

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El procesado, en tanto, es asesorado por el letrado Maximiliano De Mira.

De acuerdo a la imputación, El 18 de noviembre de 2025, poco después de las 23, en Goleta La Luisa y Enrique Julio, y tras una discusión del momento, el procesado habría utilizado su Renault Logan para embestir a la víctima.

Producto del impacto, Lucero sufrió una contusión cortante en la zona occipital y parietal izquierda. El golpe le causó un coagulo en región parietal derecha y una fractura de base de cráneo. Su deceso se produjo de manera casi instantánea.

Tras el hecho Lembo se retiró del sitio, pero poco después, y a partir de la colaboración de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), fue interceptado en Adrián Veres al 2.000. El rodado en el que se movilizaba presentaba evidentes daños, especialmente en el capot y el parabrisas.

“Una discusión en un almacén no puede terminar de esta manera. Agarrar el auto y usarlo como un arma por un inconveniente entre dos personas que no se conocían es increíble”, dijo Alejandra, hermana del fallecido.

Lembo se encuentra imputado del delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.