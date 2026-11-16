Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y una de las figuras más poderosas de la historia del narcotráfico mexicano, murió este domingo a los 80 años en un hospital del estado de Jalisco, informaron diarios y cadenas de televisión de ese país.

El fallecimiento de quien era conocido como “El Jefe de Jefes” fue confirmado por autoridades mexicanas, después de que el detenido fuera trasladado de urgencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande debido a complicaciones en su estado de salud.

Félix Gallardo había sido internado el viernes en el hospital privado Country 2000, ubicado en la ciudad de Guadalajara. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de su muerte.

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El antiguo jefe criminal, nacido el 8 de enero de 1946 en el estado de Sinaloa, fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, organización que durante las décadas de 1970 y 1980 concentró buena parte del tráfico de drogas desde México hacia los Estados Unidos.

Félix Gallardo había trabajado como agente de la Policía Judicial de Sinaloa antes de convertirse en uno de los principales referentes del crimen organizado mexicano.

La organización que encabezó estableció alianzas entre distintos grupos criminales y consolidó rutas para el traslado de cocaína procedente de Colombia, además del tráfico de marihuana y otras drogas hacia territorio estadounidense.

Fue detenido el 8 de abril de 1989 y posteriormente condenado por narcotráfico y por su responsabilidad en el secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

La muerte de Camarena provocó una profunda crisis entre México y Estados Unidos y derivó en una de las mayores investigaciones bilaterales contra el narcotráfico.

Tras la detención de Félix Gallardo, el Cártel de Guadalajara se fragmentó y dio origen a distintas organizaciones que se disputaron las rutas del tráfico de drogas, entre ellas los carteles de Tijuana y Sinaloa.

Durante los últimos años, la defensa del narcotraficante había reclamado beneficios penitenciarios debido al deterioro de su salud. Félix Gallardo padecía diversas enfermedades y tenía serias dificultades de movilidad y visión. (NA)