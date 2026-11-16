Estonia cerrará sus pasos fronterizos con Rusia tras denunciar un intento de sabotaje

Estonia anunció que a partir del próximo 1 de diciembre cerrará los tres pasos fronterizos que mantiene habilitados con Rusia, en respuesta a un presunto operativo de sabotaje contra una empresa fabricante de drones que las autoridades del país báltico atribuyeron a los servicios de la inteligencia militar de Moscú.

La medida, comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores, Margus Tsahkna, afectará los pasos de Narva, Luhamaa y Koidula, utilizados actualmente para el tránsito de personas y mercancías, y representa una nueva escalada en las relaciones entre dos países que comparten frontera y mantienen fuertes diferencias desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

La decisión fue impulsada después de que organismos de seguridad estonios frustraran durante la madrugada del sábado un intento de provocar un incendio y una explosión en instalaciones de Threod Systems, una compañía dedicada al desarrollo de aeronaves no tripuladas y equipos de reconocimiento y vigilancia.

El episodio ocurrió en Viimsi, una localidad situada al norte de Tallin, donde un grupo de sospechosos intentó ingresar al establecimiento y ocasionar daños mediante el uso de materiales inflamables.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según informó el Gobierno estonio, ocho personas residentes en Letonia fueron detenidas por su presunta participación en el hecho, mientras que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para cinco de ellas.

La investigación está a cargo del Servicio de Seguridad Interior de Estonia, conocido como KAPO, que sostiene que el ataque fue organizado por la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor ruso, identificada por sus siglas GRU.

Las autoridades aseguraron que la intervención del personal de seguridad de la empresa y de las fuerzas policiales impidió que el operativo alcanzara sus objetivos. No se registraron heridos y las actividades de producción y entrega de la compañía continuaron sin alteraciones.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, vinculó el episodio con una estrategia más amplia de presiones y operaciones encubiertas que, según su Gobierno, Rusia desarrolla contra países europeos que respaldan militar y políticamente a Ucrania.

En ese contexto, el mandatario solicitó al Ministerio del Interior preparar las disposiciones necesarias para restringir por completo el tránsito en los puestos fronterizos terrestres.

El titular de esa cartera, Igor Taro, anticipó que propondrá formalmente el cierre de los cruces para peatones y vehículos desde comienzos de diciembre, aunque todavía resta establecer si la interrupción será temporal o por tiempo indefinido.

La decisión tendrá consecuencias para las personas que habitualmente utilizan esos corredores y para los transportistas que mantienen operaciones a través de la frontera. Por ese motivo, las autoridades advirtieron que quienes se encuentren actualmente en territorio ruso deberán prever su regreso antes de la entrada en vigencia de las restricciones. (NA)