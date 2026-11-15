Donald Trump le pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe más fondos para modernizar el control aéreo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este domingo al Congreso a aprobar “rápidamente” fondos para modernizar el sistema de control aéreo del país, tras el fallo que provocó la suspensión total de despegues el viernes y que dos días después aún deja más de 1500 cancelaciones.

Las autoridades estadounidenses prevén que el tráfico aéreo en el país vuelva a la normalidad este domingo o a más tardar el lunes.

En una publicación en su red Truth Social, Trump calificó al anterior Gobierno del demócrata Joe Biden como un “desastre” para la aviación estadounidense y cuestionó que se gastaran “grandes sumas de dinero de manera imprudente, dejando un sistema obsoleto y averiado en peores condiciones de como estaba al principio”.

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“Contamos con el conocimiento y el plan necesarios para los sistemas de control de tráfico aéreo ¡Necesitamos que el Congreso asigne los fondos, y que lo haga rápidamente!”, dijo.

Trump pidió US$30.100 millones al Congreso

El gobierno pidió a los legisladores 30.100 millones de dólares para actualizar la infraestructura aérea tras el caos del viernes que dejó a cientos de miles de pasajeros varados y perturbó los viajes en todo el mundo.

La Casa Blanca descartó un ciberataque y atribuyó la paralización a un fallo técnico durante los trabajos de sustitución de antiguas líneas de cobre por fibra óptica.

En otro mensaje, Trump prometió que “si el Congreso aprueba los fondos que se necesitan urgentemente para el control del tráfico aéreo”, podrán “construir el sistema de forma rápida y eficiente”.

“Ya hemos comenzado los trabajos, pero deberían hacerse todos de una vez, no a cuentagotas. El Congreso debe aprobar los fondos. La Administración Biden lo retrasó años”, advirtió Trump, quien hasta ahora no se había pronunciado sobre la situación.

La crisis aérea dejó en tierra a unos 12.000 vuelos, de ellos 9.000 comerciales. Las cuatro horas que duró la inusual medida, aplicada solo tres veces este siglo, continuaban afectando este domingo a miles de pasajeros en todo el país, con 1569 vuelos cancelados y 2737 retrasos, según el sitio de rastreo FligtAware.

Entre los aeropuertos más afectados se incluyen el O´Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York, el Dallas-Fort Worth en Texas y el Boston Logan.

“Para el final del día de hoy, o a más tardar mañana, creo que volveremos a la normalidad”, dijo este domingo el secretario de Transporte, Sean Duffy. (TN)