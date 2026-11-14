Insólito: una pareja se olvidó a su hijo de 7 años a bordo de un avión

Un vuelo de LATAM Airlines que cubría la ruta entre São Paulo y Porto Alegre fue escenario de una insólita situación cuando, tras finalizar el desembarque, la tripulación descubrió que un niño de aproximadamente siete años permanecía solo a bordo luego de que su familia abandonara la aeronave.

El episodio ocurrió en el vuelo LA3420, operado por un Airbus A321neo, que aterrizó en el aeropuerto Salgado Filho a las 15:29. Veintitrés minutos después, una vez completado el descenso de todos los pasajeros, el piloto se comunicó con la torre de control para reportar la inesperada situación.

“Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo, de aproximadamente siete años. Necesito que un despachador venga, por favor”, informó el comandante a los controladores aéreos.

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Tras recibir el aviso, la torre de control coordinó la asistencia de un representante de la aerolínea para dirigirse al avión y acompañar al menor. Según la comunicación mantenida por radio, los padres ya se encontraban aguardando en la zona de llegadas del aeropuerto.

Debido a las restricciones de seguridad aeroportuaria, los pasajeros que ya han abandonado el área estéril no pueden regresar por sus propios medios hasta la zona de embarque, por lo que fue necesaria la intervención del personal de tierra para facilitar el reencuentro entre el niño y su familia.

Aunque no trascendieron las razones que derivaron en el descuido, todo indica que fue una integrante de la tripulación de cabina quien advirtió que el menor permanecía sin compañía dentro de la aeronave después de que concluyera el desembarque.

La conversación entre el piloto y los controladores aéreos fue captada por el canal especializado Spotter SBPA Live, cuyas grabaciones registraron el momento en que se activó el procedimiento para asistir al niño y coordinar su devolución a sus padres. (NA)