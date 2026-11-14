Estados Unidos propuso a Ucrania ceder territorio del Donbás a Rusia para ingresar en la OTAN

El gobierno de Estados Unidos que encabeza el presidente, Donald Trump, propuso a Ucrania ceder territorio a Rusia a cambio de concretar su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La iniciativa fue confirmada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien precisó que mantiene conversaciones para obtener garantías de seguridad "concretas" en el marco de estas discusiones.

Según relató el mandatario, la delegación estadounidense puso sobre la mesa la posibilidad de una retirada militar de la región oriental a cambio del ingreso a la alianza atlántica. "Los estadounidenses plantearon una pregunta: '¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?' Era la primera vez que se planteaba", afirmó Zelenski.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De acuerdo con su testimonio, el planteo de Washington tuvo lugar de manera formal durante un reciente encuentro diplomático celebrado en Abu Dabi. Pese a su postura frente al conflicto, el líder ucraniano mostró un matiz diferente ante el nuevo escenario planteado por su principal aliado. "He dicho repetidas veces: Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas", reiteró, aunque admitió que en esta oportunidad está a escuchar los términos de la propuesta.

Las fuerzas rusas ya controlan una quinta parte del territorio ucraniano

En la actualidad, las fuerzas de Rusia mantienen el control sobre aproximadamente una quinta parte de la superficie total del territorio ucraniano. Esta ocupación abarca la península de Crimea, que fue anexionada por Moscú en 2014, junto con la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas de forma conjunta como el Donbás.

A esto se suman amplias zonas estratégicas en las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.Por su parte, el gobierno ruso sostiene como condición innegociable la retirada completa del ejército ucraniano de toda la provincia de Donetsk.

Hasta hace unos días, las autoridades de Ucrania habían rechazado esta exigencia por considerar que el repliegue dejaría al país vulnerable frente a futuras ofensivas de Moscú. Sin embargo hoy, el debate sobre posibles concesiones territoriales abrió una etapa inédita en la relación entre Washington y Kiev.