Lenta normalización de los vuelos en los Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos informó que más de 16.000 vuelos fueron cancelados entre el viernes y el sábado como consecuencia de la falla en la red de comunicaciones que obligó a suspender durante varias horas todos los despegues a nivel nacional, en uno de los mayores trastornos operativos sufridos por el sistema aéreo estadounidense en los últimos años.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, indicó que el viernes fueron cancelados alrededor de 12.000 vuelos y advirtió que este sábado podrían suspenderse entre 4.000 y 5.000 servicios adicionales de los 41.000 programados. No obstante, aseguró que la recuperación avanza y estimó que la situación podría normalizarse hacia el cierre del domingo. “Lo peor ya pasó”, afirmó.

Las operaciones aéreas comenzaron a reanudarse gradualmente después de que las autoridades levantaran la restricción nacional de despegues impuesta por el fallo técnico. Sin embargo, funcionarios y aerolíneas advirtieron que los retrasos y cancelaciones continuarán durante varios días debido a la necesidad de reposicionar aeronaves y reorganizar tripulaciones en todo el país.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La interrupción afectó los planes de cientos de miles de pasajeros. En numerosos aeropuertos, viajeros que ya se encontraban a bordo de los aviones debieron descender de las aeronaves mientras el personal intentaba evaluar el alcance de la emergencia y reorganizar las operaciones.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la FAA logró restablecer el funcionamiento de las instalaciones de control de tránsito aéreo y reabrir el espacio aéreo nacional durante la noche del viernes. No obstante, reconoció que el retorno a la normalidad demandará tiempo. “Nuestra máxima prioridad es la seguridad de usted y su familia cuando vuele”, sostuvo.

Duffy atribuyó la crisis a la obsolescencia de la infraestructura tecnológica sobre la que opera el sistema de control aéreo estadounidense. Según explicó, la red depende todavía de equipos y conexiones instalados hace varias décadas. “Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos. Utilizamos líneas de cobre de la década de 1980. Es un sistema antiguo que colapsó y lo hizo en toda la red”, señaló.

El funcionario también afirmó que la interrupción pudo haberse originado por un error del contratista responsable o por la falla de un router, aunque aclaró que continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas del incidente. Al mismo tiempo, insistió en que la aviación comercial opera bajo condiciones seguras. “Es seguro volar”, aseguró.

En el plano político, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, responsabilizó a años de falta de inversiones por el deterioro de los sistemas de control del tránsito aéreo y destacó las advertencias formuladas previamente por Duffy y el presidente Donald Trump sobre la necesidad de modernizar la infraestructura.

El dirigente republicano señaló que el Congreso aprobó cerca de 13.000 millones de dólares para comenzar el proceso de actualización tecnológica y criticó a los legisladores demócratas por no haber respaldado la iniciativa.

“No necesitamos una investigación para comprender que se requiere una mayor inversión. Vamos a trabajar para lograrlo”, declaró Johnson.

Mientras tanto, otros sectores comenzaron a adoptar medidas de contingencia para minimizar el impacto de la crisis. La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) informó que espera que la suspensión aérea no altere la programación de los partidos correspondientes a la Semana 10.

La organización indicó que modificó las asignaciones de árbitros para garantizar que los oficiales puedan desplazarse por carretera hacia los estadios ubicados a una distancia razonable de sus lugares de residencia.

Las autoridades federales continúan supervisando el proceso de recuperación operativa mientras las aerolíneas trabajan para restablecer sus cronogramas y reducir el impacto acumulado por las cancelaciones y demoras registradas durante el fin de semana. (N/A)