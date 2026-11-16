El contundente mensaje de León XIV en Pucallpa: “La sangre de los líderes indígenas clama justicia”

El papa León XIV denunció los asesinatos de líderes indígenas, la contaminación de los ríos por la minería irregular y los derrames de petróleo, el avance del narcotráfico sobre los jóvenes y abusos sexuales contra mujeres y niñas; durante el Encuentro con los Misioneros, las Misioneras y los Representantes de los Pueblos Amazónicos, celebrado en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa.

En ese sentido, el Pontífice subrayó que defender el territorio puede costar la vida, y que la sangre de los líderes indígenas clama justicia, en su discurso brindado en la Amazonía peruana, el cual significó uno de los mensajes más duros de su visita apostólica al Perú.

El Santo Padre precisó que arribó a Pucallpa “siguiendo las huellas” de Francisco, que había visitado Puerto Maldonado en enero de 2018, y que viajó “como pastor para escuchar sus historias y para caminar a su lado”.

“Siguiendo las huellas del papa Francisco, en su inolvidable visita a Puerto Maldonado, he venido como pastor para escuchar sus historias y para caminar a su lado. Deseo confirmarles en la fe y en la esperanza, sosteniéndoles en la búsqueda de la justicia y de la paz, que tanto necesitan estas tierras. Los contrastes que hieren la humanidad y desfiguran la creación impactan dramáticamente en sus comunidades”.

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Inicialmente, León XIV recordó sus años de trabajo en Perú como misionero y obispo, en la ciudad de Chiclayo: “Los años vividos como misionero y como obispo en esta amada tierra del Perú me han enseñado qué significa que la Iglesia debe caminar junto a la humanidad para servir fielmente al Señor: es una condición para asemejarse a Jesucristo y seguirlo aquí y ahora, a la espera de su retorno”.

En ese sentido, el Santo Padre llamó a una “renovada urgencia, las palabras de la Exhortación apostólica Querida Amazonia”: “Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”.

“Lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado. El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación. No es posible separar la custodia de la selva amazónica de la preocupación por los pueblos que los habitan; la ecología integral, la justicia social y la vida espiritual van de la mano”, apuntó León XIV.

En referencia a uno de las primeras escuchas que realizó, el papa indicó: “El primer testimonio que hemos escuchado nos ha recordado que incluso defender la propia casa puede costar la vida. En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios”.

“La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres. El segundo testimonio nos ha puesto ante una situación dramática: es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”.

“Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad. En cada ambiente, la corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano; pero esto hace que el Evangelio irrumpa como una llamada aún más fuerte a la conversión personal y comunitaria, ofreciendo una renovada esperanza de sanación, consuelo y reparación”, remarcó León XIV.

Por su parte, el papa aclaró que “Pucallpa es una ciudad joven, rica de energía y de esperanza, marcada por una urgente necesidad de renacimiento moral y pedagógico”, y pidió: “Trabajemos incansablemente por una educación de calidad, que hable sus lenguas y sepa valorar sus saberes ancestrales, sin dejar por ello de preparar las nuevas generaciones para afrontar los grandes desafíos globales”. (NA)