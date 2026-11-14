El papa León XIV volvió a Chiclayo: la mirada íntima desde la familia de su secretario personal

La hermana de monseñor Edgard Rimaycuna Inga, secretario personal del papa León XIV, manifestó este sábado que el Sumo Pontífice "es muy accesible y le gusta mantenerse cerca de su comunidad" de Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023.

En diálogo con Vatican News, Leidy Rimaycuna compartió la intimidad de su hogar ante este reencuentro histórico. Desde la designación de Prevost como Sucesor de Pedro en mayo de 2025, la familia vive una doble alegría, consolidada ahora por pisar nuevamente suelo peruano en el marco de su viaje apostólico que incluyó tres países sudamericanos.

En su relato, la hermana del secretario destacó de manera especial la permanente sencillez del Pontífice y su cercanía genuina hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Al repasar sus años al frente de la Iglesia local, recordó cómo el entonces obispo impulsó iniciativas solidarias memorables, como la colecta ciudadana que permitió instalar plantas de oxígeno durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19, o su presencia directa recorriendo las zonas devastadas por las lluvias del ciclón Yaku.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Creo que sigue siendo la misma persona en el fondo", afirmó la mujer al describir la esencia humana del papa León XIV. Para ella, el ejercicio de la máxima autoridad de la Iglesia católica no modificó el trato directo y cálido que siempre caracterizó al pastor durante sus recorridos por las parroquias y caseríos de la región.

Asimismo, resaltó que "es muy accesible y le gusta mantenerse cerca de su comunidad", una cualidad que se evidenció desde el primer instante en que asumió el papado, cuando de forma espontánea envió un afectuoso saludo a su querida diócesis de Chiclayo.

Aquella conexión, según la familia, sigue intacta en cada gesto público y privado del Santo Padre. En sus reflexiones, Leidy subrayó también el impacto inspirador que la figura y el recorrido de León XIV, acompañado de cerca por la labor de su hermano, monseñor Edgard, ejerce sobre las nuevas generaciones.

Para los jóvenes de la región que hoy se encuentran en un proceso de discernimiento vocacional, ver a un pastor comprometido con el servicio al prójimo constituye un testimonio vivo de entrega y esperanza. "Es una persona muy tranquila, y te hace sentir esa misma paz y calma", cerró Rymaicuna al resumir el ambiente de serenidad que transmite el Pontífice en cada encuentro.