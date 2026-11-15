Sporting tuvo fútbol, goles y más corazón

De principio a fin, incluso jugando más de una hora con un jugador menos, Sporting superó a La Armonía 2 a 0, se salvó del descenso directo y deberá jugar la Promoción.

En el partido desempate jugado en cancha de Liniers, el elenco de Enzo Moscone impuso sus condiciones, jugó mucho mejor que su rival, lo pudo cristalizar en la red ajena e hizo más méritos que el velezano para quedarse con la victoria.

Ni siquiera 10 contra 11, el rojinegro fue superado. Todo lo contrario, en inferioridad numérica se agrandó, marcó los dos goles y nunca se metió atrás.

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Fue más claro

De movida nomas, el equipo de Punta Alta trató mejor la pelota. Buscó asociarse, sumar pases y aprovechar la movilidad de los pibes, con un Tejada muy picante.

Al velezano le costó todo el doble. Poca fluidez de juego, demasiados pelotazos, escasa salida por las bandas y con Mauro Gil –el mejor—batallando casi siempre en inferioridad numérica en la mitad de la cancha.

El rojinegro impuso sus ideas desde la claridad de Paredes para manejar la pelota, las proyecciones de Acosta y un conjunto que estuvo sólido atrás.

Además, el “Chori” Vega hizo gala de su enorme pegada en dos balones detenidos que no terminaron en goles de Barone de casualidad.

El 8 ganó dos veces de cabeza, pero no pudo vencer a “Nacho” Torres.

Luego, Sporting dispuso de una enorme chance. Walker le metió un pase largo a Theaux y el pibe falló prácticamente un penal en movimiento.

Cuando el conjunto puntaltense era superior llegó la roja de Barone. El 8 tiró una chilena, pero con tanta mala suerte que le pegó en el rostro a Carta, quien tuvo que dejar la cancha.

Marcos Gómez –de buen cometido— lo expulsó y el rojinegro se quedó con un menos con una hora por jugar.

Sin embargo, Moscone no replegó a su equipo. Todo lo contrario, mantuvo los dos puntas y no se metió contra el arco del seguro Schiaffino.

Ya en el descuento de un primer tiempo accidente –Paredes sufrió un corte en una de sus cejas--, Thiaux hizo trabajar a Torres con un tiro libre y, por poco, Tejada no pescó el rebote.

En la contra, a los 46 minutos, La Armonía llegó por primera vez con un zurdazo de Antón que rechazó Schiaffino.

Y en la última de esa primera etapa, un remate lejano de Ramiro Fernández se fue apenas ancho.

Muy poco para un equipo que nunca pudo sacarle el jugo al hombre de más.

Apareció el “Pistolero”

En el segundo tiempo, el trámite no varió demasiado. Eso sí, el velezano tuvo una chance enorme para romper el cerro, aunque fue por un error ajeno.

Diana dejó corta una pelota que tiró hacia atrás, Muzi dejó a Narvay de cara al gol, pero el ex Liniers definió muy mal. Fue la única gran ocasión de los dirigidos por Cuello en todo el cotejo.

Pero, a los 12 minutos, llegó una pelota al área velezano, nadie la pudo sacar y el goleador Font se la llevó por delante para romper el empate.

El 1 a 0 tonificó aún más al rojinegro. Zurita tuvo un remate de frente que murió en las manos de Torres, luego de una gran jugada entre Font y Paredes.

Luego, Font llegó muy exigido a una definición y no la pudo cruzar ante la salida del 1 rival.

Pese a los cambios, La Armonía no encontró argumentos para comprometer a su adversario, que se mantuvo sólido, concentrado y ordenado.

Los minutos se fueron consumiendo, al tiempo que Font seguía obligando. Incluso, le pinchó la pelota a Torres en un mano a mano, pero el 1 alcanzó a desviarla.

Y cuando el cotejo se moría y el velezano era pura impotencia, Font le ganó la posición a Blanco, quien lo tomó del cuello y le cometió penal. El 9 se encargó de la pena máxima, cruzó el derechazo, Torres la tocó, pero pegó en el palo y entró.

Era la tarde del artillero y de Sporting, que hizo las cosas mucho mejor que su rival y ganó inobjetablemente.

Ahora irá por la Promoción ante Comercial, Olimpo o Tiro.

Por su parte, el velezano deberá barajar y dar de nuevo en el Promocional 2027.

La síntesis

SPORTING 2

Schiaffino 6

F. Acosta 7

Walker © 6

Diana 5

D’Angelo 5

Barone 6

Paredes 7

Vega 6

Theaux 6

Tejada 6

FONT 9

DT: E. Moscone

LA ARMONÍA 0

Ig. Torres 6

Blanco 4

Carta 5

Marino © 5

Antón 5

Narvay 4

Gil 6

R. Fernández 5

Intrevado 5

Malmoria 5

Muzi 5

DT: R. Cuello

PT. No hubo goles. A los 31m. fue expulsado Barone (Sp).

ST. Goles de Font (Sp), a los 12 y 44m.

CAMBIOS. 54m. Zurita (6) por Tejada, 85m. Galbarini por Vega y 91m. Soria y Taborda por Theaux y Font, en Sporting; 31m. Valdez (5) por Carta, 45m. J.M. González (5) por Marino, 62m. Lagos (6) por R. Fernández y Ramírez (5) por Gil y 75m. Acosta por Antón, en La Armonía.

ARBITRO. Marcos Gómez (7).

CANCHA. Liniers (buena).