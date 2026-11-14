El Club Universitario de Córdoba apartó al rugbier que protagonizó una brutal agresión en una pizzería

El Club Universitario de Córdoba resolvió apartar de sus funciones y suspender como socio a un profesor de rugby detenido por una violenta agresión contra un cliente en una pizzería de la capital provincial. La medida institucional se adoptó tras la difusión de las imágenes del ataque y mientras avanza la investigación judicial sobre el episodio.

Mediante un comunicado oficial difundido en las últimas horas, la comisión directiva expresó su más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia.

En el escrito, la institución confirmó que "la institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El episodio, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de una pizzería ubicada en barrio Docta, derivó en la detención e imputación judicial del agresor, identificado como Martín Roberto Díaz, vinculado a las divisiones de rugby de la entidad, bajo los cargos de lesiones y amenazas.

Desde la conducción del club remarcaron que el accionar busca resguardar los principios fundamentales de la entidad, subrayando que su principal objetivo es "construir un espacio de formación, integración y contención" basado en el respeto a las personas, la convivencia y los valores de la vida deportiva. (N/A)