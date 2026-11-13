Pizza, pastas y café: Bahía Blanca se prepara para celebrar la cocina italiana

Bahía Blanca se prepara para celebrar la XI edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, una iniciativa impulsada por el Consulado General de Italia en Bahía Blanca que, del 16 al 22 de noviembre, ofrecerá una variada agenda de actividades para acercar al público a la cultura gastronómica italiana.

Bajo el lema "Cucina italiana patrimonio UNESCO: territori e filiere d’eccellenza" (La cocina italiana, patrimonio de la UNESCO: territorios y cadenas de excelencia), la propuesta busca poner en valor la gastronomía como una expresión que trasciende los platos e involucra también al territorio, los ingredientes, la producción, las técnicas, la tradición, la innovación y la comunidad.

La organización cuenta con la colaboración de distintas instituciones y entidades de la ciudad, entre ellas la Asociación Dante Alighieri, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos (AHG), la Cámara de Comercio Italiana de Bahía Blanca (CCIS), la Dirección General de Turismo del Municipio, Ducati Dietrich y Bahía Blanca Plaza Shopping.

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Uno de los ejes de esta edición será el denominado "Pasaporte de la Cocina Italiana", que recibirán los participantes para certificar su presencia en cada una de las actividades. El documento funcionará también como recuerdo y homenaje a la experiencia gastronómica y cultural.

Una semana con sabores y tradiciones italianas

El cronograma comenzará el martes 17 de noviembre, de 17 a 19, con la tercera edición del concurso gastronómico "La cucina di ieri proposta da giovani di domani 3", destinado a estudiantes de italiano de diferentes establecimientos educativos de la ciudad. La competencia se realizará por equipos en la sede de la Asociación Dante Alighieri, ubicada en Rondeau 26, y finalizará con una degustación.

El jueves 19, de 20 a 23, tendrá lugar "Italia in movimento", un evento de gala reservado exclusivamente para invitados en la sucursal de Ducati, ubicada en Yrigoyen 4612. La propuesta combinará el diseño, la innovación y la belleza del Made in Italy con un recorrido por los paisajes, productos y sabores de las distintas regiones italianas.

Las actividades continuarán el viernes 20, de 19 a 21.30, en el escenario del primer piso de Bahía Blanca Plaza Shopping, con una masterclass de pizza napolitana a cargo de Bizzo. Los asistentes podrán conocer la historia y la evolución de esta preparación emblemática, participar en el armado de sus propias pizzas y disfrutar de una degustación.

El sábado 21 será el turno de las pastas, con un show cooking a cargo de Pasta del Quartiere y competencias con premios. La jornada tendrá dos propuestas: de 18 a 19.30 se desarrollará una masterclass de ñoquis destinada a niños, mientras que de 20 a 21.30 se realizará otra de cavatelli para adultos.

En ambos encuentros, los participantes podrán elaborar sus propias pastas y acercarse a las técnicas y conocimientos que forman parte de la tradición culinaria italiana. Las actividades también incluirán degustaciones.

El cierre será el domingo 22, de 18 a 19, en el restaurante de FISA, ubicado en el Camino Parque Sesquicentenario, kilómetro 9. Bajo el título "Tradizioni regionali – la cultura del caffè napoletano e del dolce tipico toscano", se ofrecerá una charla sobre la cultura del café napolitano y la pastelería típica de Toscana, con la participación de Coffee Tiger y Migrantes. La actividad contará con una degustación.

Promociones y propuestas gastronómicas

La programación también incluirá la participación del Consulado General de Italia en FISA Bahía Blanca, con una actividad dedicada a la cultura del café italiano y los postres regionales.

Además, durante la semana habrá descuentos y promociones especiales en restaurantes y locales gastronómicos de la ciudad adheridos a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos.

El programa completo de actividades podrá consultarse en el sitio web y las redes sociales del Consulado General de Italia en Bahía Blanca.