Se aprueba la entrada al RIGI de una obra para el tratamiento de líquidos de gas en Bahía Blanca

El Ministerio de Economía de la Nación informó este viernes que se aprobó el ingreso al RIGI de dos proyectos que contemplan el tratamiento de liquidos de gas natural, uno de ellos en Bahía Blanca.

El comunicado indica que la empresa TGS S.A. es la que realizará dos obras por unos 3.245 millones de dólares en total. Los mismos estarán destinados al tratamiento de los líquidos del gas natural (NGLs) y son valorados como iniciativas clave para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que incrementan la capacidad de evacuación de la cuenca y permiten un mayor volumen de producción de hidrocarburos.

El primero de los proyectos está ubicado en Tratayén, Neuquén, y consiste en una inversión en infraestructura para separar los NGLs del gas natural. El segundo, en tanto, prevé la construcción de un ducto de 577 km que transportará los NGLs y de una planta en nuestra ciudad, donde se fraccionarán y exportarán.

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Ambos proyectos se prevé que generarán 19.000 empleos durante la construcción y, cuando entren en operación a partir de 2030, aportarán 1.100 millones anuales en exportaciones.

Casi 600 kilómetros hasta Bahía Blanca

A través del poliducto entre Tratayén y Bahía Blanca se transportarán los líquidos recuperados durante el procesamiento del gas hasta las instalaciones de fraccionamiento.

El proyecto también contempla un gasoducto de segregación de aproximadamente 100 kilómetros, nuevas instalaciones de procesamiento, almacenamiento de productos y obras complementarias en la terminal marítima.

La articulación de esas instalaciones permitirá completar el recorrido desde la recepción del gas en Neuquén hasta el despacho de los productos por vía marítima.

Cinco grandes componentes

El sistema estará integrado por cinco grandes componentes: captación del gas, procesamiento en Tratayén, transporte mediante un poliducto, fraccionamiento en Bahía Blanca y almacenamiento en Puerto Galván.

El gas rico llegará a Tratayén a través de una nueva tubería de aproximadamente 100 kilómetros. Allí se separarán los líquidos y el gas acondicionado podrá ingresar a los sistemas troncales o dirigirse hacia los mercados de exportación. Los productos recuperados viajarán hasta Bahía Blanca por un poliducto de más de 570 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro. La cañería atravesará Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires hasta llegar al polo energético y petroquímico bahiense.

Durante la primera etapa, el poliducto utilizará apenas un tercio de su capacidad total. Este margen permitirá incorporar nuevos módulos sin que el transporte se transforme rápidamente en un cuello de botella. TGS también analiza transportar etano por esa infraestructura, siempre que aparezca una demanda comercial que justifique su separación. La recuperación de ese producto podría abrir nuevas oportunidades para el polo petroquímico bahiense, ya que constituye una de las principales materias primas de la actividad.

Una vez en Bahía Blanca, los líquidos ingresarán a una planta de fraccionamiento. Allí se separarán el propano, el butano y la gasolina natural antes de su almacenamiento y comercialización.

El tramo portuario será uno de los puntos más exigentes de la obra. El espacio disponible en Puerto Galván es limitado y la construcción de nuevas instalaciones requiere pilotajes, ingeniería específica y coordinación con las operaciones existentes. Pese a esas restricciones, TGS reservó superficie para incorporar otro tanque refrigerado de gran capacidad.

De esa manera, la terminal podrá acompañar una segunda etapa del proyecto y almacenar mayores volúmenes destinados a la exportación.