El tenis de mesa ya tiene a sus campeones de la temporada 2026

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa cerró su temporada individual 2026 con una jornada inolvidable el sábado último. El Polideportivo Norte fue escenario de la séptima y última fecha del calendario anual, una competencia que reunió a decenas de jugadores de toda la región y que tuvo todos los condimentos de una gran definición deportiva: emoción, tensión, alto nivel competitivo y público vibrando hasta último momento.

Durante más de diez horas ininterrumpidas de acción, representantes de Bahía Blanca compartieron las mesas con deportistas llegados desde Carmen de Patagones, Viedma, Río Colorado, Santa Rosa, Guatraché, Punta Alta, Huanguelén, Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Puerto Madryn, entre otras localidades, consolidando una vez más el carácter regional que ha adquirido el circuito bahiense.

Pero esta fecha tenía un atractivo extra. Al tratarse de la última cita del año, estaban en juego los títulos anuales de todas las categorías y las posiciones de privilegio del ranking. Esa situación generó una tensión especial que se sintió desde las primeras rondas hasta los encuentros decisivos. Cada partido se transformó en una auténtica final, con jugadores luchando punto a punto por alcanzar el campeonato o asegurarse un lugar entre los cuatro mejores de la temporada.

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Los candidatos al título no fueron solamente los locales. También llegaban con serias aspiraciones representantes de Santa Rosa, Punta Alta, Viedma, Río Colorado y Carmen de Patagones, lo que elevó aún más el nivel y la expectativa.

Una vez más, la Cuarta categoría se robó gran parte de las miradas. Con 36 inscriptos, fue la división más numerosa de la jornada y protagonizó una intensa batalla deportiva para determinar quiénes serían los mejores del año.

Las restantes categorías también mostraron una excelente convocatoria y un alto nivel de juego. Nadie quiso perderse la última oportunidad de sumar puntos decisivos y escalar posiciones en la clasificación anual, lo que convirtió a cada encuentro en una verdadera final.

El telón cayó sobre una temporada 2026 que volvió a confirmar el excelente momento que atraviesa el tenis de mesa local y regional; un deporte que sigue creciendo, generando pasión y fortaleciendo su presencia en la comunidad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 291-5071112, ingresar a su sitio web oficial (abtm.ar) o seguir las novedades en sus redes sociales (Instagram: @abtm_bahia_blanca y Facebook: Abtm Asociación Bahiense).

Podios (fecha 6)

Primera

1ro- FIORAMANTI, LUCAS (Bahía Blanca)

2do- PESSI, ESTEBAN (La Pampa)

3ro- BUEZA, FERNANDO (Bahía Blanca)

4to- FRAGAPANE, ISABELLA (Punta Alta)

Segunda

1ro- DA ROCHA, HERNAN (Bahía Blanca)

2do- ITURRA, RICARDO (Viedma)

3ro- BUEZA, FERNANDO (Bahía Blanca)

4to- AZCARATE, PABLO (Bahía Blanca)

Tercera

1ro- SCHEPISI SANTINO (Carmen de Patagones)

2do- DUGROS, GERARDO (Bahía Blanca)

3ro- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca)

4to- PERRIN, DIEGO (Bahía Blanca)

Cuarta

1ro- ESCOBAR, IHAN (Viedma)

2do- BENINI, AUGUSTO (Rio Colorado)

3ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca)

4to- POPOVICH, CARLOS (Bahía Blanca)

Quinta

1ro- PRADO, FERNANDO (Bahía Blanca)

2do- CORONEL, MAXIMILIANO (Bahía Blanca)

3ro- MARIANI, JUAN (Bahía Blanca)

4to- ARCUSIN, LUCAS (Bahía Blanca)

Categoría JIP

1ro- TUBARO, JOAQUIN (Bahía Blanca)

2do- GOMEZ, THOMAS (Bahía Blanca)

3ro- GOMEZ, ANTONIO (Bahía Blanca)

4to- FOLCO, SERGIO (Bahía Blanca)

Posiciones finales

Primera

1ro- PESSI, ESTABAN (La Pampa) 1200 Puntos (Campeón)

2do- HOLGADO, ULISES (La Pampa) 1145

3ro- PESCI, DANTE (Bahía Blanca) 1100

4to- FRAGAPANE, NICOLAS (Punta Alta) 1080

Segunda

1ro- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca) 968 Puntos (Campeón)

2do- BRITEZ, NAHUEL (Punta Alta) 952

3ro- ITURRA RICHARD (Viedma) 892

4to- SIMIL, GERARDO (Bahía Blanca) 848

Tercera

1ro- SCHEPISI, SANTINO (Carmen de Patagones) 684 Puntos (Campeón)

2do- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca) 678

3ro- PESCI, PEDRO (Bahía Blanca) 672

4to- PERRIN, DIEGO (Bahía Blanca) 630

Cuarta

1ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca) 464 Puntos (Campeón)

2do- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca) 446

3ro- DA MOTTA, AURELIO (Bahía Blanca) 410

4to- SALOTTO, MARIO (Bahía Blanca) 390

Quinta

1ro- PRADO, FERNANDO (Bahía Blanca) 212 Puntos (Campeón)

2do- ARCUSIN, LUCAS (Bahía Blanca) 209

3ro- LEVIN, MARTIN (Bahía Blanca) 201

4to- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca) 196

Categoría JIP

1ro- GOMEZ, THOMAS (Bahía Blanca) 229 Puntos (Campeón)

2do- BARRIOS, FAVIO (Bahía Blanca) 198

3ro- FOLCO, SERGIO (Bahía Blanca) 198

4to- GALLEGO, FAUSTO (Bahía Blanca) 190