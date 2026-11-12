El tenis de mesa ya tiene a sus campeones de la temporada 2026
Se disputó la séptima y última fecha del calendario anual.
La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa cerró su temporada individual 2026 con una jornada inolvidable el sábado último. El Polideportivo Norte fue escenario de la séptima y última fecha del calendario anual, una competencia que reunió a decenas de jugadores de toda la región y que tuvo todos los condimentos de una gran definición deportiva: emoción, tensión, alto nivel competitivo y público vibrando hasta último momento.
Durante más de diez horas ininterrumpidas de acción, representantes de Bahía Blanca compartieron las mesas con deportistas llegados desde Carmen de Patagones, Viedma, Río Colorado, Santa Rosa, Guatraché, Punta Alta, Huanguelén, Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Puerto Madryn, entre otras localidades, consolidando una vez más el carácter regional que ha adquirido el circuito bahiense.
Pero esta fecha tenía un atractivo extra. Al tratarse de la última cita del año, estaban en juego los títulos anuales de todas las categorías y las posiciones de privilegio del ranking. Esa situación generó una tensión especial que se sintió desde las primeras rondas hasta los encuentros decisivos. Cada partido se transformó en una auténtica final, con jugadores luchando punto a punto por alcanzar el campeonato o asegurarse un lugar entre los cuatro mejores de la temporada.
Los candidatos al título no fueron solamente los locales. También llegaban con serias aspiraciones representantes de Santa Rosa, Punta Alta, Viedma, Río Colorado y Carmen de Patagones, lo que elevó aún más el nivel y la expectativa.
Una vez más, la Cuarta categoría se robó gran parte de las miradas. Con 36 inscriptos, fue la división más numerosa de la jornada y protagonizó una intensa batalla deportiva para determinar quiénes serían los mejores del año.
Las restantes categorías también mostraron una excelente convocatoria y un alto nivel de juego. Nadie quiso perderse la última oportunidad de sumar puntos decisivos y escalar posiciones en la clasificación anual, lo que convirtió a cada encuentro en una verdadera final.
El telón cayó sobre una temporada 2026 que volvió a confirmar el excelente momento que atraviesa el tenis de mesa local y regional; un deporte que sigue creciendo, generando pasión y fortaleciendo su presencia en la comunidad.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 291-5071112, ingresar a su sitio web oficial (abtm.ar) o seguir las novedades en sus redes sociales (Instagram: @abtm_bahia_blanca y Facebook: Abtm Asociación Bahiense).
Podios (fecha 6)
Primera
1ro- FIORAMANTI, LUCAS (Bahía Blanca)
2do- PESSI, ESTEBAN (La Pampa)
3ro- BUEZA, FERNANDO (Bahía Blanca)
4to- FRAGAPANE, ISABELLA (Punta Alta)
Segunda
1ro- DA ROCHA, HERNAN (Bahía Blanca)
2do- ITURRA, RICARDO (Viedma)
3ro- BUEZA, FERNANDO (Bahía Blanca)
4to- AZCARATE, PABLO (Bahía Blanca)
Tercera
1ro- SCHEPISI SANTINO (Carmen de Patagones)
2do- DUGROS, GERARDO (Bahía Blanca)
3ro- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca)
4to- PERRIN, DIEGO (Bahía Blanca)
Cuarta
1ro- ESCOBAR, IHAN (Viedma)
2do- BENINI, AUGUSTO (Rio Colorado)
3ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca)
4to- POPOVICH, CARLOS (Bahía Blanca)
Quinta
1ro- PRADO, FERNANDO (Bahía Blanca)
2do- CORONEL, MAXIMILIANO (Bahía Blanca)
3ro- MARIANI, JUAN (Bahía Blanca)
4to- ARCUSIN, LUCAS (Bahía Blanca)
Categoría JIP
1ro- TUBARO, JOAQUIN (Bahía Blanca)
2do- GOMEZ, THOMAS (Bahía Blanca)
3ro- GOMEZ, ANTONIO (Bahía Blanca)
4to- FOLCO, SERGIO (Bahía Blanca)
Posiciones finales
Primera
1ro- PESSI, ESTABAN (La Pampa) 1200 Puntos (Campeón)
2do- HOLGADO, ULISES (La Pampa) 1145
3ro- PESCI, DANTE (Bahía Blanca) 1100
4to- FRAGAPANE, NICOLAS (Punta Alta) 1080
Segunda
1ro- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca) 968 Puntos (Campeón)
2do- BRITEZ, NAHUEL (Punta Alta) 952
3ro- ITURRA RICHARD (Viedma) 892
4to- SIMIL, GERARDO (Bahía Blanca) 848
Tercera
1ro- SCHEPISI, SANTINO (Carmen de Patagones) 684 Puntos (Campeón)
2do- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca) 678
3ro- PESCI, PEDRO (Bahía Blanca) 672
4to- PERRIN, DIEGO (Bahía Blanca) 630
Cuarta
1ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca) 464 Puntos (Campeón)
2do- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca) 446
3ro- DA MOTTA, AURELIO (Bahía Blanca) 410
4to- SALOTTO, MARIO (Bahía Blanca) 390
Quinta
1ro- PRADO, FERNANDO (Bahía Blanca) 212 Puntos (Campeón)
2do- ARCUSIN, LUCAS (Bahía Blanca) 209
3ro- LEVIN, MARTIN (Bahía Blanca) 201
4to- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca) 196
Categoría JIP
1ro- GOMEZ, THOMAS (Bahía Blanca) 229 Puntos (Campeón)
2do- BARRIOS, FAVIO (Bahía Blanca) 198
3ro- FOLCO, SERGIO (Bahía Blanca) 198
4to- GALLEGO, FAUSTO (Bahía Blanca) 190