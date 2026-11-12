Golf: la Copa "La Nueva." Senior conoció a sus mejores jugadores

Culminó ayer una nueva edición de la Copa "La Nueva." Senior, que se disputó en el Club de Golf Palihue, en lo que marca el comienzo de semanas más que especiales para la institución.

La competencia marcó la antesala de la Copa Palihue, que se jugará entre viernes y domingo será auspiciada por La Nueva., que, a su vez, será clasificatoria para el Campeonato del Club que se desarrollará entre el 20 y el 22 del corriente mes.

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Los ganadores por categoría fueron:

-Caballeros (-8 a 20.0): Javier García (65 neto) y Juan José Fernández (69).

-Caballeros (20.1 a 54.0): Aníbal Iturmendi (70) y Daniel Labastía (70).

-Damas (-8 a 54.0): Rita Amengual (68) y Yolanda Rahe (69).

Además, se premió a los mejores gross de cada rama.

En Caballeros el ganador fue Marcos Pérez Lahitte (79) y en Damas, la más destacada fue María Lidia Cantarelli (91).

*Lo que viene

Entre mañana y el domingo se disputará la Copa Palihue auspiciada por La Nueva., que se jugará a 54 hoyos bajo la modalidad medal play (9 hoyos por día).

La competencia coronará al campeón en damas y caballeros (mejor neto), campeón Senior (+50 años) en damas y caballeros (mejor gross) y campeón menores (hasta 21 años) en varones y damas (mejor gross).

Además, servirá para clasificar a los jugadores que disputarán el Campeonato del Club, que se desarrollará entre el 20 y el 22 de este mes y donde se definirá al mejor de la temporada.