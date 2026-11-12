Una jugada de Unión Bahía fue la mejor del Top 10 y su próximo rival sumó un refuerzo de jerarquía

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Unión Bahía volverá a jugar como local por la Liga Nacional Femenina el próximo sábado, ante El Biguá (Neuquén), desde las 20, en el Manu Ginóbili.

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El representante local no pudo ganar en su última gira, frente a Vélez y Boca, de todos modos, continúa sumando experiencia, fortaleciéndose, aprendiendo de una competencia desconocida para la mayoría y, al mismo tiempo, dejando algunas imágenes para el archivo.

Por caso, una jugada de Isabel Sorzini fue elegida como la número 1 de la semana entre las Top 10 de la Liga.

La misma se dio en el partido ante Boca, en La Bombonerita, e involucra también a Agostina Leguizamón, quien ataca por el fondo de cancha y asiste al corte de Sorzini, para que esta defina.

Mirá el video:

Viene con refuerzo

El Biguá, próximo rival de Unión Bahía, juega esta noche el clásico de Neuquén ante Independiente (con la bahiense Josefina Torruella).

En nuestra ciudad se presentará con una jugadora que no tuvo en el partido de la primera rueda, Sofía Wolf (26 años), base de jerarquía, campeona y MVP con Berazategui en la temporada 2022-23 y con participación en la Selección argentina.

El regreso

La bahiense Maitena Vázquez debutó en su regreso a Chañares (Jaimes Craik, Córdoba), en la derrota como local ante Instituto, 79 a 64.

Vázquez (Nº6) defendiendo.

La escolta, que tuvo una experiencia en Lagomar (Uruguay), jugó 27m13, sumando 8 puntos (2-4 en triples y 2-2 en libres), más un rebote y una asistencia.