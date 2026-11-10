Sóftbol: Liniers se prepara para una nueva edición de la Copa "Beto" Pelizario
La 12° de la competencia se desarrollará del viernes a domingo en el Zibecchi, para la categoría Infantiles.
El Club Liniers se prepara para disfrutar de la Copa "Beto" Pelizario, en homenaje a un histórico colaborador de la institución e impulsor de la disciplina, que también le da el nombre a la cancha del Chivo.
La 12° edición de la competencia contará con 11 equipos de la categoría "Infantiles" y tendrá una nutrida actividad el próximo fin de semana.
La acción comenzará el viernes y continuará el sábado y el domingo, dividiéndose los partidos entre el estadio "Beto" Pelizario y la cancha contigua "Los Teritos", siempre dentro del Complejo Oscar Zibecchi del albinegro.
Los elencos participantes estarán divididos en dos grupos, uno de 6 y otro de 5.
La Zona A la integrarán: Liniers, El Nacional, Gremio, Mayu (La Pampa), Isotopos Blanco (Senillosa, Neuquén) y CEF Azul (Neuquén).
Mientras que la Zona B estará compuesta por Indios, CEF Rojo (Neuquén), Don Bosco (Paraná), Isotopos Negro (Senillosa, Neuquén) y All Boys (Santa Rosa, La Pampa).
La final por el título está programada para el domingo a las 17.45.
*El fixture completo
Así se jugará la 12° edición de la Copa "Beto Pelizario"