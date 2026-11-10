Sóftbol: Liniers se prepara para una nueva edición de la Copa "Beto" Pelizario

El Club Liniers se prepara para disfrutar de la Copa "Beto" Pelizario, en homenaje a un histórico colaborador de la institución e impulsor de la disciplina, que también le da el nombre a la cancha del Chivo.

La 12° edición de la competencia contará con 11 equipos de la categoría "Infantiles" y tendrá una nutrida actividad el próximo fin de semana.

La acción comenzará el viernes y continuará el sábado y el domingo, dividiéndose los partidos entre el estadio "Beto" Pelizario y la cancha contigua "Los Teritos", siempre dentro del Complejo Oscar Zibecchi del albinegro.

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Los elencos participantes estarán divididos en dos grupos, uno de 6 y otro de 5.

La Zona A la integrarán: Liniers, El Nacional, Gremio, Mayu (La Pampa), Isotopos Blanco (Senillosa, Neuquén) y CEF Azul (Neuquén).

Mientras que la Zona B estará compuesta por Indios, CEF Rojo (Neuquén), Don Bosco (Paraná), Isotopos Negro (Senillosa, Neuquén) y All Boys (Santa Rosa, La Pampa).

La final por el título está programada para el domingo a las 17.45.

*El fixture completo

Así se jugará la 12° edición de la Copa "Beto Pelizario"