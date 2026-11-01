Fernando Signorini, presencia de lujo en la Feria del Libro que organiza el club Villa Obrera de Pedro Luro

La presencia del profesor Fernando Signorini será la frutilla del postre en la segunda edición de la Feria del Libro que organiza el club Villa Obrera de Pedro Luro.

Signorini, preparador de jugadores, docente de la Escuela Maradona Menotti y autor de varios libros, disertará el sábado 7 de noviembre en el club lurense, desde las 20.

Será una linda noche para compartir de literatura, fútbol y experiencias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El profe fue un gran compañero de ruta de Diego Armando Maradona.

Entre sus obras literarias se destacan "Diego, desde adentro" y "Fútbol, llamado a la rebelión: La deshumanización del deporte".

Se viene la segunda

Entre el 5 y el 7 de este mes, Pedro Luro será escenario de la segunda edición de la Feria del Libro, una propuesta cultural, educativa y comunitaria, organizada por la subcomisión de Cultural del club Villa Obrera.

La programación incluye presentaciones de libros, encuentros con escritores de distintos puntos del país, talleres, propuestas artísticas y actividades para público de todas las edades.

Y como objetivo de promover la memoria colectiva a través de la escritura a 50 años del Golpe, se llevará a cabo otra edición del concurso literario.

Esta segunda edición fue declarada de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con el interés legislativo a nivel Municipal.