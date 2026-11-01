Desde EE.UU., Bolsonaro reapareció en las redes sociales: “No me arrepiento de nada de lo que hice”

“No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice”, dijo el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, autoexiliado en Estados Unidos, a una semana de su derrota frente a Lula da Silva en el balotaje del domingo 24 de octubre en Brasil.

En un extenso posteo en X, el primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro justificó su decisión de huir de su país tras haber sido sometido a un proceso judicial que “está muy lejos de ser justo e imparcial”. “Esto no es democracia”, afirmó.

Flávio Bolsonaro escapó de Brasil vía la Argentina rumbo a Estados Unidos el martes pasado, dos días después de su derrota en el segundo turno ante el reelecto presidente brasileño.

En su extenso mensaje, el expostulante presidencial denunció a la televisora brasileña Globo por “intentar destruir” su “reputación”.

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“Fui contactado por varios medios esta semana, inclusive por la Red Globo, que me invitó a una entrevista exclusiva. Acepté con una condición simple: que se emitiera íntegra, sin cortes y sin temas prohibidos”, contó.

Más adelante, prosiguió: “La emisora prefirió no seguir adelante. Por lo que todo indica, el (programa) fantástico de este domingo va a emitir un largo reportaje sobre mí, sin darme el derecho a réplica. Si el mayor grupo de comunicación de Brasil está con MIEDO, no tiene la menor condición moral de juzgarme o intentar destruir mi reputación”.

En otro tramo de su mensaje, Bolsonaro afirmó: “No salgo de Brasil, salgo por Brasil! Soñé con el cambio de nuestro país para mejor y, el domingo, apenas siete minutos después del anuncio del resultado de las elecciones ya había una decisión judicial con medidas cautelares contra mí, basada en mentiras. Doce horas después y en medio de la calle, fui notificado del inicio de la persecución, al dejar la casa del Presidente Bolsonaro”, sostuvo.

Dijo que todo ocurrió “ante la mirada llorosa de un padre, con comorbilidades, que está condenado a más de 27 años de prisión -sin haber cometido crimen alguno- y que ya sufre por la distancia de otro hijo que no ve hace más de un año y medio, en función de la persecución ilegal y arbitraria que también sufre”, indicó en alusión a su hermano, Eduardo Bolsonaro, también condenado a cuatro años de cárcel por coacción a la justicia y autoexiliado en Estados Unidos.

Según aseguró, “esto no es democracia y está muy lejos de ser un proceso judicial justo e imparcial”.

Luego, Flávio Bolsonaro afirmó: “Al menos estoy en un país donde puedo manifestar libremente mi opinión, no seré blanco de un juez que se despertó con ganas de hacer el mal y envió a su policía a mi casa para revolver las bombachas de mis hijas en el cajón”.

“Fui candidato a la Presidencia enfrentando todo un sistema que quiere que las cosas sigan como están en Brasil: ótimas para ellos, pero mucho peores para vos. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice y dejo una reflexión: ‘No hay remedio eficaz en Brasil para cesar violaciones a los derechos humanos (Cristiano Zanin, el 7/Ago/2016)’“, escribió.

Zanin es el juez del Supremo Tribunal Federal, el máximo órgano judicial del país, que prorrogó los comicios del domingo pasado por dos horas para que todos los electores pudieran llegar a votar en el balotaje. Según Bolsonaro, se trató de una maniobra ilegal que perjudicó sus posibildidades electorales.

“En los próximos días, voy a conversar con grandes medios nacionales e internacionales. Sin cortes, sin filtro. Quien quiera oír, oirá lo que nadie más puede decir estando en Brasil”, concluyó la nota. (TN)