Milei defendió a Santiago Maratea tras el cruce con la China Ansa en un programa de TV

Javier Milei salió en defensa de Santiago Maratea después del tenso cruce que protagonizó con la China Ansa en PH: Podemos Hablar (Telefe). A través de su cuenta de X, reaccionó a dos publicaciones sobre el enfrentamiento y respaldó las críticas contra la periodista y el programa conducido por Andy Kusnetzoff.

El mandatario intervino primero en un mensaje de un usuario que elogió la manera en que el influencer respondió a las preguntas de Ansa. “No más palabras Sr. Juez”, expuso.

Horas más tarde, volvió a referirse al episodio al compartir una publicación de la cuenta Agarra la Pala, que difundió declaraciones de Marcelo Polino en Radio Mitre. El periodista había contado que China Ansa terminó llorando después del enfrentamiento y sostuvo que la pregunta sobre las colectas de Maratea habría sido sugerida por la producción del ciclo.

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A partir de esa información, el referente de La Libertad Avanza lanzó una crítica más directa. “Gravísimo. Aquí se cuenta cómo en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista)”, escribió.

Y agregó: “Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. ¡CIAO!”.

El cruce entre Maratea y Ansa se produjo durante una pregunta sobre las colectas solidarias del influencer. La periodista puso en duda la concreción de uno de los proyectos, destinado a construir un refugio para perros, y él le reprochó que no hubiera investigado el tema.