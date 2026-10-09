El lamento del técnico de Benín tras el partido con Argentina: “No nos dieron nada"

El director técnico de la selección de Benín, Gernot Rohr, lamentó que la delegación no obtuviera recuerdos tras el partido ante la Selección argentina. “El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta”.

En diálogo con la radio francesa RMC, el DT del combinado africano agregó: “Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo”.

En las imágenes de la televisación del partido, pudo verse cómo un futbolista le pedía una foto a Messi y luego se acercaron varios más para lograr ese cometido. Ante esto, los agentes de seguridad hicieron un “cordón” para que el astro argentino pudiera vivenciar las sorpresas de su despedida.

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En cuanto a los deseos de la delegación de Benín por el histórico partido, Rohr dijo: “Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil”.

A pesar de las frustraciones al final, el DT valoró jugar ante Argentina: “Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores”.

Por último, el técnico de Benín contó que pudo obtener la firma del "Diez" gracias a la gestión de Scaloni. En ese sentido, dijo: “Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 al entrenador. Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto”.

Gernot Rohr conservaba esa camiseta porque en el Mundial de Rusia 2018 era el director técnico de Nigeria, último rival de Argentina en la fase de grupos. Aquel partido terminó 2 a 1 a favor de la "Albiceleste" y el primer tanto lo convirtió precisamente Lionel Messi. (NA).