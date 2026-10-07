De las rutas a los vehículos: el reclamo de la UTA por el transporte de larga distancia

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclamó al Gobierno medidas urgentes para mejorar la seguridad y el sostenimiento del transporte de pasajeros de larga distancia, luego de poner de relieve el deterioro de las rutas, la ausencia de infraestructura adecuada y las precarias condiciones en las que trabajan los choferes.

En una presentación dirigida al secretario de Transporte, Mariano Plencovich, el titular de la UTA, Roberto Carlos Fernández, sostuvo que la seguridad de las personas debe ser el objetivo principal del transporte público y pidió una intervención estatal activa para revertir las deficiencias detectadas.

El sindicato advirtió que la infraestructura vial atraviesa un proceso de deterioro que ya impacta en las principales rutas del país y señaló que la red vial nacional tiene aproximadamente 40.000 kilómetros por los que circulan micros de pasajeros, camiones y ambulancias.

Según la organización gremial, el financiamiento destinado a las rutas existe, pero “no llega a las rutas”, por lo que reclamó que se ejecute con celeridad para atender una situación que calificó de urgente.

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En ese sentido, se señalaron deficiencias como abandono de rutas, calzadas con pozos profundos, banquinas deterioradas, falta de señalización luminosa y pérdida de referencias por el desgaste de las fajas pintadas.

También se advirtió por la inseguridad en terminales y paradores, la falta de espacios adecuados para el descanso de los conductores, sanitarios y duchas deficientes, y la ausencia de lugares apropiados en cabeceras intermedias.

El gremio agregó que el envejecimiento de la flota y la falta de renovación de unidades derivan en fallas mecánicas, mayor exposición a varadas y más riesgos para trabajadores y pasajeros.

En la nota, la UTA pidió al Estado que intervenga para generar medidas que permitan sostener la actividad y reducir la siniestralidad, que atribuyó muchas veces a factores prevenibles. (NA)