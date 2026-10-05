Coronel Pringles: condenaron a dos hombres por un intento de homicidio

La Justicia de Bahía Blanca condenó a dos hombres acusados de intentar asesinar a balazos a otros dos vecinos, durante una discusión registrada en la localidad de Coronel Pringles.

El fallo, del Tribunal en lo Criminal Nº 2, fue resuelto en el marco de un proceso de juicio abreviado.

Se le impuso la pena de 6 años de prisión a Raúl Marcelo Morales, al considerarlo autor penalmente responsable de dos tentativas de homicidio, agravadas por el uso de arma de fuego.

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Por su parte, a Gustavo Heriberto Vera se le aplicó la pena de 3 años y 2 meses de prisión, tras ser hallado partícipe secundario de los dos intentos de homicidio agravados.

El hecho, investigado por la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, se registró el 24 de mayo del año pasado, en las inmediaciones de las calles Euzkadi y Chancay, en Pringles.

Hasta allí arribaron Morales y Vera, a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo de color azul oscuro.

En medio de una discusión previa con las víctimas, identificadas como Domingo Emanuel Ferreyra y Matías Javier Trejo, Morales se dirigió al vehículo, tomó una escopeta y disparó a corta distancia contra ambos con la clara intención de provocarles la muerte.

Como consecuencia del ataque, Ferreyra sufrió lesiones múltiples en el tórax, abdomen, brazos y muslos. La gravedad de sus heridas puso en riesgo su vida y requirió intervención quirúrgica con pronóstico reservado.

Tras la agresión, Morales corrió hacia el vehículo donde Vera lo aguardaba con el motor encendido para concretar la fuga hacia la calle Tierra del Fuego.

En ese instante, Trejo intentó perseguir el automóvil, momento en el que Morales volvió a efectuar un disparo desde el interior del rodado en movimiento. A raíz de este segundo ataque, la víctima sufrió heridas por perdigones en su mano derecha y en la pierna derecha.

En el fallo, el juez Eugenio Casas, valoró la gravedad del ilícito, el disvalor tanto de la acción como del resultado y la mecánica llevada a cabo, ya que efectuaron los disparos en la vía pública, poniendo en riesgo la vida de terceros.